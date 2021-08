Sexta 18+ continua nas UBS's de Aparecida

Drive do Centro de Especialidades está suspenso temporariamente até o recebimento de nova remessa de doses





Com mais de 426.708 mil doses aplicadas, entre 1ª e 2ª dose, a Secretaria de Saúde de Aparecida segue imunizando contra a covid-19 a população em geral acima de 18 anos nesta sexta-feira, 20. Por conta do estoque de doses para primeira aplicação e do aguardo de novas remessas para a cidade pelo Ministério da Saúde, a aplicação da primeira dose será realizada em sete postos de vacinação.

Entre os postos de vacinação da 1ª dose estão o drive-thru da Cidade Administrativa, com livre demanda, ou seja, sem necessidade de agendamento, com funcionamento das 8h às 18h; as cinco Unidades Básicas de Saúde (UBS´s) dos setores Andrade Reis, Jardim Olímpico, Bairro Cardoso, Jardim Florença e Veiga Jardim com funcionamento das 8h às 16h, mediante agendamento; e a Central de Imunização, das 8h às 18h. As vagas para agendamento no aplicativo Saúde Aparecida são liberadas sempre por volta das 17h.

A coordenadora de Imunização da SMS, Renata Cordeiro, informa que a aplicação da 1ª dose no drive-thru do Centro de Especialidades será retomada assim que novas doses forem enviadas à cidade. “Tivemos uma boa procura pela aplicação da primeira dose após ampliarmos a faixa etária para maiores de 18 anos. Hoje temos pouco mais de cinco mil doses no estoque e conforme planejamento, aguardamos uma nova remessa de doses para retomar as atividades no drive do Centro de Especialidades”, comunicou.

De acordo com dados da SMS, de 20 de janeiro a 19 de agosto foram aplicadas 426.708 doses da vacina de 1ª e 2ª dose. Deste total, 308.591 foram de 1ª dose e 118.117 moradores já haviam sido totalmente imunizados contra a covid-19. Até o momento Aparecida recebeu 319.145 doses para primeira aplicação, 131.420 para segunda e 16.870 de dose única, totalizando 467.435. Atualmente o estoque de vacinas para a 1ª aplicação é de 5.099 e 19.820 para a segunda dose e 20 doses de aplicação única.

Com estes números, Aparecida atingiu 73% da população adulta imunizada com pelo menos uma dose e 27,94% com duas doses ou dose única, estando completamente imunizados. A população adulta da cidade é estimada em 422.666 habitantes, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Segunda dose

A aplicação da 2ª dose segue normalmente na cidade. Quem já estiver com o prazo adequado para receber o reforço, na data prevista no cartão, deve procurar o drive-thru do Aparecida Shopping, de segunda a sexta, das 8h às 18h, e aos sábados, das 8h às 17h.

Além disso, o serviço está disponível nas UBS´s dos setores Andrade Reis, Bairro Cardoso, Jardim Olímpico, Jardim Florença e Veiga Jardim, de segunda a sábado, das 8h às 16h, sem necessidade de agendamento.

Para receber a segunda dose da vacina basta apresentar documento de identidade, CPF e cartão de vacinação. Se a dose 2 for da Coronavac, a aplicação ocorre exclusivamente na Central Municipal de Imunização.

Horário de funcionamento e endereços dos postos de 1ª e 2ª dose: