Saúde mantém vacinação a partir dos 37 anos

Drive do Centro de Especialidades está suspenso temporariamente até o recebimento de nova remessa de doses



Com mais de 250 mil doses aplicadas, entre 1ª e 2ª dose, a secretaria de Saúde de Aparecida segue imunizando contra a covid-19 a população em geral acima de 37 anos nesta quarta-feira, 14. Por conta do estoque de doses para primeira aplicação e do aguardo de novas remessas para a cidade pelo Ministério da Saúde, a vacinação será realizada em sete postos de vacinação, sendo eles o drive da Cidade Administrativa, com livre demanda, ou seja, sem necessidade de agendamento; cinco Unidades Básicas de Saúde (UBS´s) dos setores Andrade Reis, Jardim Olímpico, Bairro Cardoso, Jardim Florença e Veiga Jardim; e a Central de Imunização. Nestes casos a vacinação ocorre mediante agendamento. As vagas para agendamento no aplicativo Saúde Aparecida são liberadas diariamente a partir das 17h. Seguindo a última resolução da Comissão Intergestores Bipartide de Goiás (CIB), que aprovou a destinação de 100% das doses para a vacinação da população geral, em ordem decrescente de idade, tendo cinco grupos como exceção para receber a vacina, que são o de gestantes, puérperas, profissionais de saúde e da educação, além de pessoas com comorbidades ou deficiência que porventura ainda não receberam a primeira dose. Esses, apenas por agendamento no aplicativo ou pelo site da prefeitura. A secretaria de Saúde aguarda o envio de nova remessa de doses, o drive-thru do Centro de Especialidades no Jardim Boa Esperança terá o atendimento suspenso a partir desta quarta-feira, 14. Segunda dose A aplicação da 2ª dose segue normalmente na cidade. Quem já estiver com o prazo adequado para receber o reforço, na data prevista no cartão, deve procurar o drive-thru do Aparecida Shopping, de segunda a sexta, das 8h às 18h, e aos sábados, das 8h às 17h. Além disso, o serviço está disponível nas UBS´s dos setores Andrade Reis, Bairro Cardoso, Jardim Olímpico, Jardim Florença e Veiga Jardim, de segunda a sábado, das 8h às 17h, sem necessidade de agendamento. Para receber a segunda dose da vacina basta apresentar documento de identidade, CPF e cartão de vacinação. Se a dose 2 for da Coronavac, a aplicação ocorre exclusivamente na Central Municipal de Imunização. Horário de funcionamento e endereços dos postos de 1ª e 2ª dose: Drive-thru da Cidade Administrativa – Rua Gervásio Pinheiro, APM – Res. Solar Central Park – De segunda a sexta, das 8h às 18h. Sábados, das 8h às 17h

Drive-thru do Aparecida Shopping – Av. Independência, Quadra Área, Lote 01, S/N, Setor Serra Dourada – 3ª Etapa – De segunda a sexta, das 8h às 18h. Sábados, das 8h às 17h

UBS Andrade Reis – Avenida dos Girassóis, Qd. 11, APM-3, Setor Andrade Reis – De segunda a sexta, das 8h às 17h

UBS Bairro Cardoso – Avenida Embaixador, APM-07, Bairro Cardoso II – De segunda a sexta, das 8 às 17h

UBS Jardim Olímpico – Avenida Monte Carlo, Qd. 28, Jardim Olímpico – De segunda a sexta, das 8h às 17h

UBS Jardim Florença – Rua Verona esquina com a Rua São Paulo, Qd. 22, Lt. 01/20, Jardim Florença – De segunda a sexta, das 8h às 17h

UBS Veiga Jardim – Avenida Major Manoel Augusto Silva Brandão, Área Pública – De segunda a sexta, das 8h às 17h

Centro Municipal de Imunização – Rua São Domingos, 100, Centro – De segunda a sábado, das 8h às 17h

