Saúde amplia postos para 2ª dose em Aparecida

Após cerca de 80% da população adulta da cidade já ter recebido a primeira dose, ampliação visa facilitar o acesso à dose de reforço Com objetivo de ampliar o acesso à Campanha de Vacinação contra a Covid-19 para a população e aumentar o número de aparecidenses imunizados, o drive-thru do Centro de Especialidades passou a funcionar, a partir desta quinta-feira, 02, exclusivamente para aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid. No local, serão oferecidas vacinas de todos os laboratórios em uso no momento. “Cerca de 80% dos moradores com mais de 18 anos já receberam ao menos a primeira dose da vacina, e agora nós queremos garantir que todos completem o esquema vacinal com a segunda dose. Por isso, quem já estiver na data programada para o reforço, já podem ir também ao drive do Centro de Especialidades. Não é necessário agendar!”, explica a coordenadora de Imunização de Aparecida, Renata Cordeiro. Denival Alves Teixeira, 39, esteve nesta quinta-feira, 02, no drive do Centro de Especialidades para receber sua segunda dose. “Fiquei pouco tempo na fila, foi bem tranquilo, ótimo atendimento. Ao me vacinar estou colaborando com o bem-estar das pessoas próximas de mim, diminuindo os riscos de contrair a doença e contaminar outras pessoas”, ressaltou. Para o vigilante Gelson Pereira da silva, 48, a ampliação facilita a vida dos moradores da região. “Eu achei ótimo vim para cá, bem mais próximo da gente e aconteceu na minha vez de vacinar. O único drive para aplicação da segunda dose era o do Aparecida Shopping, então ficava um pouco distante da minha casa, agora ficou bem melhor”, contou o morador do Aeroporto Sul. Além do drive-thru do Centro de Especialidades a aplicação da segunda dose continua, sem interrupção, em outros sete postos fixos: Central de Imunização, Unidades Básicas de Saúde (UBS´s) Bairro Cardoso, Andrade Reis, Jardim Olímpico, Jardim Florença e Veiga Jardim e no drive-thru do Aparecida Shopping. O atendimento nas UBS´s ocorre de segunda a sábado, das 8 às 16 horas e, no drive, das 8 às 18 horas, de segunda a sexta, e das 8h às 17h, aos sábados. Em todos eles, sem necessidade de agendamento. A aplicação da segunda dose nestas cinco UBS’s o atendimento é específico para as vacinas Pfizer e Astrazeneca. A aplicação da segunda dose da Coronavac para quem tomou a primeira dose nas unidades habituais ou nos drives, deve ser aplicada na Central de Imunização e no drive do Aparecida Shopping. “Antes da pessoa deslocar até algum posto de vacinação é importante se orientar, verificar a marca de sua vacina já recebida na primeira aplicação e em qual unidade estará disponível sua segunda dose. Além disso, deve-se atentar também a data aprazada no cartão de vacina para receber o imunizante. Lembrando que a SMS de Aparecida segue os protocolos do Ministério da Saúde, então ainda não existe nenhuma recomendação para a antecipação das doses”, salientou a coordenadora. Mutirão de vacinação da 2ª dose da Coronavac A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) iniciou na terça-feira, 31, uma ação ampliada para aplicação da segunda dose da Coronavac. O atendimento que segue até esta sexta-feira, 03, é voltado para atender a população que recebeu a primeira dose da vacina Coronavac durante as “Super Quartas” dos dias 04 e 11 de agosto. Ao todo, seis UBS´s estarão disponíveis exclusivamente para aplicar a segunda dose da Coronavac nesta ação. São elas: UBS Parque Trindade, UBS Retiro Do Bosque, UBS Jardim Riviera, UBS Jardim Boa Esperança, UBS Madre Gemana e UBS Cruzeiro do Sul. O atendimento nessas unidades é das 8 às 16h, sem necessidade de agendamento. Primeira dose Atualmente, todos os sete postos fixos funcionam normalmente para a população acima de 18 anos. Os interessados em receber a primeira dose podem procurar o drive-thru da Cidade Administrativa, das 8 às 18 horas, com documento de identidade, cartão SUS de Aparecida e comprovante de endereço. Nesse local não é necessário agendar. Quem preferir ser imunizado nas Unidades Básicas de Saúde (UBS´s) dos setores Andrade Reis, Veiga Jardim, Jardim Olímpico, Bairro Cardoso e Jardim Florença, bem como na Central de Imunização, o atendimento é feito das 8 às 16 horas, mediante agendamento pelo aplicativo “Saúde Aparecida”. O acesso à ferramenta pode ser feito pelo site da Prefeitura (aparecida-go.gov.br). As vagas são liberadas diariamente, a partir das 17 horas.