Sábado tem campeonato de skate em Aparecida

Neste sábado,18, atletas entre cinco e 40 anos de idade irão participar do Aparecida Skateboard. A competição, que é organizada pela Associação Goiana de Skateboard (GSK8), contará com apoio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude e será disputada na Feira Coberta do Setor Cidade Vera Cruz a partir das 9h. A expectativa dos organizadores é reunir entre 150 e 200 competidores divididos nas categorias mirim, iniciante, amador, feminino e master. Ainda de acordo com a organização, competidores de Aparecida, Goiânia, Anápolis, Catalão, Cristalina e cidades do Entorno de Brasília devem marcar presença na disputa que será realizada ao longo de todo dia. O Aparecida Skateboard também contará com a presença de dois skatistas profissionais. Nego Bala, de Brasília-DF, e Izael, de Cuiabá-MT, serão os árbitros oficiais da competição. Hookah-Thug será o apresentador da competição. “Vamos apoiar este evento assim como apoiamos diversas modalidades esportivas em nossa cidade. Colocamos à disposição dos organizadores o local, que é coberto e arejado, banheiros químicos, água mineral, assistência médica com presença do Samu e também vamos atender outras demandas apresentas à secretaria. Essa é uma competição que também fomenta a prática da modalidade esportiva em nossa cidade, pois o skate tende a crescer muito após o desempenho do time Brasil nas Olímpiadas de Tóquio”, destaca o secretário de Esporte, Geferson Aragão.