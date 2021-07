Sábado Aparecida vacina a partir dos 40 anos

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia avança novamente na vacinação contra a covid-19. Neste sábado, 03 de julho, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) inicia a aplicação da 1ª dose em todas as pessoas a partir de 40 anos de idade. Ou seja, independente da condição ou comorbidade, qualquer morador da cidade nessa faixa etária poderá ser vacinado mediante apresentação de documento de identidade, Cartão SUS de Aparecida e comprovante de endereço. Todos os oito postos vão funcionar, das 8 às 17 horas. Os interessados podem procurar, sem necessidade de agendamento, os drive-thrus da Cidade Administrativa e do Centro de Especialidades. Quem preferir receber o imunizante nas Unidades de Saúde (UBS’s) dos setores Andrade Reis, Jardim Olímpico, Bairro Cardoso, Jardim Florença e Veiga Jardim ou na Central Municipal de Imunização, precisa agendar pelo aplicativo “Saúde Aparecida”. O acesso pode ser feito pelo site da Prefeitura (aparecida.go.gov.br). As vagas para as pessoas com mais de 40 anos serão liberadas ainda nesta sexta-feira, 02. Além da ampliação da idade, a SMS continua vacinando as pessoas dos grupos prioritários. Alguns deles, como o das gestantes, puérperas, lactantes e profissionais da saúde, são vacinados exclusivamente por meio de agendamento pelo aplicativo. Trabalhadores da indústria também só são imunizados mediante agendamento. Porém, neste caso, a marcação é organizada pela Coordenação de Imunização, juntamente com os responsáveis das empresas. Trabalhadores da imprensa seguem sendo vacinados nos drives. Segunda dose A SMS continua também aplicando a segunda dose da vacina, fundamental para a proteção dos pacientes. Neste sábado, quem já estiver com o prazo adequado para receber o reforço, deve procurar o drive-thru do Aparecida Shopping, das 8 às 17 horas. Além disso, o serviço está disponível nas UBS´s dos setores Andrade Reis, Bairro Cardoso, Jardim Olímpico, Jardim Florença e Veiga Jardim, das 8 às 17 horas. Para receber a segunda dose da vacina não é necessário agendar. Basta apresentar documento de identidade, CPF e cartão de Vacinação. Se a Dose 2 for do imunizante Coronavac, a aplicação ocorre exclusivamente na Central Municipal de Imunização. Regras da vacinação Confira abaixo as regras de vacinação contra a covid-19 por faixa etária e dos grupos prioritários atendidos pela Prefeitura: População acima de 40 anos de idade Devem morar no município de Aparecida de Goiânia Devem apresentar: Documento de identidade;

Cartão SUS de Aparecida;

Comprovante de endereço. Locais de vacinação: Sem necessidade de agendamento: Drive-thru Cidade Administrativa, de segunda à sexta-feira, das 8 às 18h, e aos sábados das 8 às 17h.

Drive-thru do Centro de Especialidades: de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados das 8 às 17h. Por agendamento, pelo aplicativo “Saúde Aparecida”: UBS’s dos bairros Andrade Reis, Bairro Cardoso, Jardim Olímpico, Jardim Florença e Veiga Jardim e Central Municipal de Imunização (de segunda à sexta-feira, das 8 às 17h, e aos sábados das 8 às 17h). Trabalhadores da imprensa Devem morar ou atuar no município de Aparecida de Goiânia Devem apresentar: Carteira de jornalista/radialista ou registro profissional emitido pela Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia;

Comprovante de endereço de Aparecida ou comprovante de vínculo com instituição ou empresa em que presta serviço de comunicação localizada em Aparecida (contra-cheque da empresa ou contrato de prestação de serviço). Locais de vacinação: Exclusivamente sem necessidade de agendamento: Drive-thru Cidade Administrativa, de segunda à sexta-feira, das 8 às 18h, e aos sábados das 8 às 17h.

Drive-thru do Centro de Especialidades: de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados das 8 às 17h. Lactantes Devem morar em Aparecida de Goiânia. Contempla: Mulheres com filhos até seis meses de idade e que amamentam. Devem apresentar: Documento de identidade;

CPF ou Cartão SUS;

Comprovante de endereço;

Certidão de nascimento da criança. Locais de vacinação: Exclusivamente mediante agendamento, pelo aplicativo “Saúde Aparecida”: UBS’s dos bairros Andrade Reis, Bairro Cardoso, Jardim Olímpico, Jardim Florença e Veiga Jardim e Central Municipal de Imunização (de segunda à sexta-feira, das 8 às 17h, e aos sábados das 8 às 17h). Grávidas e puérperas Devem morar no município de Aparecida de Goiânia Devem apresentar: Documento de identidade;

CPF ou Cartão SUS;

Comprovante de endereço;

Comprovante da gestação ou do parto (válido por até 45 dias após dar a luz). Locais de vacinação: Exclusivamente mediante agendamento, pelo aplicativo “Saúde Aparecida”: UBS’s dos bairros Andrade Reis, Bairro Cardoso, Jardim Olímpico, Jardim Florença e Veiga Jardim e Central Municipal de Imunização (de segunda à sexta-feira, das 8 às 17h, e aos sábados das 8 às 17h). Caminhoneiros Devem morar no município de Aparecida de Goiânia Contempla: Motoristas de transporte rodoviário de cargas definido pelo art. 1° II da Lei n° 13.103, de 02 de março de 2015, que trata da regulamentação da profissão de motorista. Devem apresentar: CNH das categorias D ou E (constando que está exercendo a profissão remunerada);

Comprovante de endereço nominal (precisa estar no nome do trabalhador). Locais de vacinação: Sem necessidade de agendamento: Drive-thru Cidade Administrativa, de segunda à sexta-feira, das 8 às 18h, e aos sábados das 8 às 17h.

Drive-thru do Centro de Especialidades: de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados das 8 às 17h. Por agendamento, pelo aplicativo “Saúde Aparecida”: UBS’s dos bairros Andrade Reis, Bairro Cardoso, Jardim Olímpico, Jardim Florença e Veiga Jardim e Central Municipal de Imunização (de segunda à sexta-feira, das 8 às 17h, e aos sábados das 8 às 17h). Trabalhadores da educação (acima de 18 anos) Devem atuar município de Aparecida de Goiânia Contempla: Trabalhadores de Ensino Básico e Trabalhadores de Ensino Superior (professores, administrativos, serviços gerais, agentes educacionais, estagiários em atuação e outros com lotação direta na educação, seja da rede pública ou privada). Devem apresentar: Documento pessoal com foto;

CPF ou Cartão SUS;

Comprovante de atuação profissional no município, contracheque ou declaração constando local e período de atuação. Locais de vacinação: Sem necessidade de agendamento: Drive-thru Cidade Administrativa, de segunda à sexta-feira, das 8 às 18h, e aos sábados das 8 às 17h.

Drive-thru do Centro de Especialidades: de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados das 8 às 17h. Por agendamento, pelo aplicativo “Saúde Aparecida”: UBS’s dos bairros Andrade Reis, Bairro Cardoso, Jardim Olímpico, Jardim Florença e Veiga Jardim e Central Municipal de Imunização (de segunda à sexta-feira, das 8 às 17h, e aos sábados das 8 às 17h). Trabalhadores do transporte aéreo, metroviário, ferroviário e aquaviários (acima de 18 anos) Devem morar no município de Aparecida de Goiânia Contempla: Funcionários das companhias aéreas nacionais, definidos pelo Decreto n°1.232 e funcionários dos aeroportos e dos serviços auxiliares ao transporte aéreo (aeroportuários).

Funcionários das empresas metroferroviárias de passageiros e cargas, e navegação. Devem apresentar: Documento pessoal com foto;

CPF ou Cartão SUS;

Comprovante de endereço

Comprovante de atuação na área, carteira profissional ou contra cheque; e credenciamento aeroportuário válido conforme o decreto 7.168/2010 e RBAC 107 da ANAC Locais de vacinação: Sem necessidade de agendamento: Drive-thru Cidade Administrativa, de segunda à sexta-feira, das 8 às 18h, e aos sábados das 8 às 17h.

Drive-thru do Centro de Especialidades: de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados das 8 às 17h. Por agendamento, pelo aplicativo “Saúde Aparecida”: UBS’s dos bairros Andrade Reis, Bairro Cardoso, Jardim Olímpico, Jardim Florença e Veiga Jardim e Central Municipal de Imunização (de segunda à sexta-feira, das 8 às 17h, e aos sábados das 8 às 17h). Pessoas com comorbidades ou com deficiência (acima de 18 anos) Devem morar no município de Aparecida de Goiânia Contempla: pessoas com comorbidades;

pessoas com deficiência permanente;

renais crônicos acima de 18 anos;

pessoas com síndrome de down;

doenças neurológicas;

gestantes e puérperas com comorbidades. Devem apresentar: Documento pessoal com foto;

CPF ou Cartão SUS;

Comprovante de endereço;

Laudo médico ou comprovante legal da doença ou condição permanente Obs.1: Laudos médicos com validade máxima de até 01 ano. Obs 2.: pessoas com síndrome de down não precisam apresentar laudo médico. Traços e características visíveis comprovam. Obs. 3: Gestantes e puérperas com comorbidades também precisam apresentar prescrição médica. Locais de vacinação: Sem necessidade de agendamento: Drive-thru Cidade Administrativa, de segunda à sexta-feira, das 8 às 18h, e aos sábados das 8 às 17h.

Drive-thru do Centro de Especialidades: de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados das 8 às 17h. Por agendamento, pelo aplicativo “Saúde Aparecida”: UBS’s dos bairros Andrade Reis, Bairro Cardoso, Jardim Olímpico, Jardim Florença e Veiga Jardim e Central Municipal de Imunização (de segunda à sexta-feira, das 8 às 17h, e aos sábados das 8 às 17h). Obs.: Gestantes e puérperas exclusivamente via agendamento. Comorbidades contempladas: Doenças Neurológicas; Diabetes Mellitus; Pneumopatias crônicas graves; Hipertensão Arterial Resistente (HAR); Hipertensão arterial estágio 03; Hipertensãoarterial estágios 01 e 02 com lesão em órgão-alvo/ e /ou comorbidade; Insuficiência cardíaca (IC); Cor-pulmonale e Hipertensão pulmonar; Cardiopatia hipertensiva; Síndromes coronarianas; Volvopatias; Miocardiopatias e Pericardiopatias; Doenças da aorta, dos grandes vasos e fístulas arteriovenosas; Arritmias cardíacas; Cardiopatias congênitas no adulto; Próteses valvares e dispositivos cardioimplantados; Doenças Cerebrovascular; Doenças Renal Crônica; Imunossuprimidos; Imunoglobinopatias graves Obesidade Mórbida; Síndrome de Down Cirrose Hepática. Profissionais de saúde Devem atuar ou morar no município de Aparecida de Goiânia Contempla: Indivíduos que trabalham em estabelecimentos de assistência, vigilância à saúde, regulação e gestão à saúde. Dentre eles, estão os profissionais de saúde que são representados em 14 categorias, conforme resolução n° 287, de 8 de outubro de 1998, do Conselho Nacional de Saúde: médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, odontólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, profissionais da educação Física, médicos veterinários e seus respectivos técnicos e auxiliares), agentes comunitários de saúde, agentes de combate às endemias, profissionais da vigilância em saúde e os trabalhadores de apoio (exemplos: recepcionistas, seguranças, trabalhadores da limpeza, cozinheiros e auxiliares, motoristas de ambulâncias, gestores e outros). Inclui-se, ainda, aqueles profissionais que atuam em cuidados domiciliares (exemplos: programas ou serviços de atendimento domiciliar, cuidadores de idosos, doulas/parteiras), funcionários do sistema funerário, Instituto Médico Legal (lML) e Serviço de Verificação de Óbito (SVO) que tenham contato com cadáveres potencialmente contaminados. Acadêmicos em saúde e estudantes da área técnica em saúde em estágio hospitalar, atenção básica, clínicas e laboratórios também são contemplados mediante declaração de comprovação de estágio com período e local de atuação. Devem apresentar: Documento pessoal com foto;

CPF ou cartão SUS;

Comprovante de atuação profissional. Locais de vacinação: Exclusivamente por agendamento pelo aplicativo “Saúde Aparecida”: UBS’s dos bairros Andrade Reis, Bairro Cardoso, Jardim Olímpico, Jardim Florença e Veiga Jardim e Central Municipal de Imunização (de segunda à sexta-feira, das 8 às 17h, e aos sábados das 8 às 17h). Trabalhadores do transporte coletivo rodoviário de passageiros urbanos e de longo curso (acima de 18 anos) Devem atuar no município de Aparecida de Goiânia Devem apresentar: CNH Locais de vacinação: Exclusivamente in loco, em postos organizados pela SMS. As informações de dia, horário e local da imunização serão repassadas aos responsáveis pelas empresas de transporte após cadastro realizado junto à Secretaria. Trabalhadores industriais (acima de 18 anos) Devem atuar no município de Aparecida de Goiânia Contempla: trabalhadores com atuação em indústrias e construção civil, conforme decreto 10.282/2020, 10.292/2020 e 10.342/202, localizadas no município de Aparecida de Goiânia. Devem apresentar: Documento pessoal com foto;

CPF ou Cartão SUS. Locais de vacinação: Exclusivamente in loco, em postos organizados pela SMS. As informações de dia, horário e local da imunização serão repassadas aos responsáveis pelas empresas após cadastro realizado junto à Secretaria. Trabalhadores de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos (acima de 18 anos) Devem atuar no município de Aparecida de Goiânia Devem apresentar: Documento pessoal com foto;

CPF ou Cartão SUS;

Comprovante de endereço

Comprovante de atuação na área, carteira profissional ou contra-cheque; ou exercício na função. Locais de vacinação: exclusivamente in loco, no local de trabalho, organizado pela Secretaria Municipal de Saúde em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Horário de funcionamento e endereços dos postos de 1ª e 2ª dose: Drive-thru da Cidade Administrativa – Rua Gervásio Pinheiro, APM – Res. Solar Central Park – De segunda a sexta, das 8h às 18h. Sábados, das 8h às 17h

Drive-thru do Centro de Especialidades – Avenida C, Quadra 15, entre ruas C-08, C-22 e Avenida C-06, Jardim Boa Esperança – De segunda a sexta, das 8h às 18h. Sábados, das 8h às 17h

Drive-thru do Aparecida Shopping – Av. Independência, Quadra Área, Lote 01, S/N, Setor Serra Dourada – 3ª Etapa – De segunda a sexta, das 8h às 18h. Sábados, das 8h às 17h

UBS Andrade Reis – Avenida dos Girassóis, Qd. 11, APM-3, Setor Andrade Reis – De segunda a sexta, das 8h às 17h

UBS Bairro Cardoso – Avenida Embaixador, APM-07, Bairro Cardoso II – De segunda a sexta, das 8 às 17h

UBS Jardim Olímpico – Avenida Monte Carlo, Qd. 28, Jardim Olímpico – De segunda a sexta, das 8h às 17h

UBS Jardim Florença – Rua Verona esquina com a Rua São Paulo, Qd. 22, Lt. 01/20, Jardim Florença – De segunda a sexta, das 8h às 17h

UBS Veiga Jardim – Avenida Major Manoel Augusto Silva Brandão, Área Pública – De segunda a sexta, das 8h às 17h

Centro Municipal de Imunização – Rua São Domingos, 100, Centro – De segunda a sábado, das 8h às 17h

