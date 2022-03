Rússia inicia invasão da Ucrânia

No final de quarta-feira (23), início da madrugada de quinta-feira (24) no horário de Brasília, o presidente da Federação Russa, Vladimir Putin, anunciou o início de operações militares na região de Donbass, onde ficam as Repúblicas Populares de Donetsk e Lugansk, a Ucrânia alega uma invasão em larga escala. O presidente Russo declarou, em seu pronunciamento, que havia em curso na região de Donbass um “genocídio” contra a população das duas repúblicas populares, que estaria ocorrendo há oito anos, com a Ucrânia desrespeitando os acordos de Minsk. Segundo o anúncio (veja vídeo da agência Sputnik, abaixo, com trechos do discurso), Putin diz que a Rússia não pretende dominar a Ucrânia, mas aponta que a fala do presidente ucraniano Vladimir Zelensky, de que Kiev poderia rever o Memorando de Budapeste, de 1994, e se tornar uma potência nuclear, é inaceitável para Moscou. Putin também diz que o objetivo da operação é a “desmilitarização e desnazificação da Ucrânia”. O líder da Federação Russa se dirigiu às forças armadas ucranianas, pedindo aos militares de Kiev que deponham as armas e lembrem-se de que prestaram juramento ao povo, não à junta governamental. O Governo ucraniano, por outro lado, informa que está ocorrendo uma invasão em larga escala e, segundo Alexey Reznikov, ministro da Defesa da Ucrânia, “o inimigo ataca, mas nosso exército é inquebrável”. O dirigente ucraniano pediu aos cidadãos de seu país que peguem em armas diante da ofensiva russa. O conflito adquire proporções de uma gravidade inaudita, depois de anos de cerco da Rússia por tropas e armas da Otan/EUA, fato repetidamente denunciado por Moscou como potencial gerador de perigosas confrontações. Da Redação com agências