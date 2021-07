Rádio Bandeirantes afasta locutores por fala racista no jogo Goiás 0x0 Londrina

O desligamento foi informado pela própria equipe esportiva em nota divulgada nas redes sociais. “Não coadunamos com qualquer atitude racista, homofóbica ou algo relacionado. Motivos pelos quais conversamos com os profissionais que nos deram suas explicações e versões a respeito do ocorrido. Temos convicção de que ambos não o fizeram por maldade e nem com intenção de ofender o atleta, contudo, apesar de entendermos seus argumentos, achamos melhor afasta-los de suas funções dentro da equipe”, diz trecho da nota. a manifestação do @LondrinaEC se refere ao racismo praticado pelo narrador e comentarista da @rbgoiania durante a narração do jogo entre Goiás e Londrina. #PorMaisRespeito pic.twitter.com/Zf6gyr9yyW — Observatório Racismo (@ObRacialFutebol) July 18, 2021 Durante o jogo em que o Goiás empatou na Serrinha em 0x0 com a equipe do Londrina (PR), o narrador Romes Xavier e o comentarista Vinícius Silva fizeram comentários racistas contra o jogador Celsinho da equipe paranaense. Durante a narração, Romes Xavier disse que o meia Celsinho estava com dificuldades para se levantar porque o cabelo “pesa demais” e foi embasado em comentário racista de Silva. “Exatamente. Parece mais uma bandeira de feijão a cabeça dele do que um verdadeiro cabelo. Não é porque eu estou perdendo os cabelos que eu vou achar um negócio imundo desse bonito”, afirmou o comentarista Vinicius. Na nota sobre o episódio que publicou nas redes sociais, o Londrina Esporte Clube repudiou as declarações dos radialistas que “caçoaram do cabelo do meio campista, ao usarem palavras como: ‘cabelo pesado demais’, ‘bandeira de feijão’ e ‘negócio imundo’”. “É inadmissível e lamentável, veemente, que tais comunicadores, formadores de opinião, propaguem atos de racismo! Em verdade, o racismo é inadmissível em qualquer situação, lugar, fala e deve ser lutado diariamente, por todos! Com certeza as medidas serão tomadas, contudo, cabe a nós entender que não basta não ser racista, é necessário ser ANTIRRACISTA”. Tanto o narrador quanto o comentarista já haviam usado as redes sociais para apresentar desculpas ao atleta. “Entrei em contato com Celsinho demonstrando todo remorso”, disse Vinicius Silva. “Colocações erradas que jamais deveriam ter sido ditas”, postou Romes. Leia abaixo a nota da equipe esportiva da Rádio Bandeirantes de Goiânia: A Equipe Esportiva @ferasdoesporte que tem parceria com a @radiobandeirantesgoiania no esporte vem a público se manifestar a respeito da conduta de dois profissionais das Feras em relação ao atleta Celsinho do @londrinaec . Por ocasião do jogo em Goiânia neste sábado 17 de julho com comentários que ofenderam ao jogador, bem como a Instituição Desportiva a qual o atleta presta serviços. Não coadunamos com qualquer atitude racista, homofóbica ou algo relacionado. Motivos pelos quais conversamos com os profissionais que nos deram suas explicações e versões a respeito do ocorrido. Temos convicção de que ambos não o fizeram por maldade e nem com intenção de ofender o atleta, contudo, apesar de entendermos seus argumentos, achamos melhor afasta-los de suas funções dentro da equipe, decisão da qual já foram comunicados pela Direção da Equipe Esportiva e pedimos desculpas em nome de todos da equipe @ferasdoesporte ao @londrinaec , bem como ao Celsinho, seus familiares, colegas e amigos. Com informações do DCM

