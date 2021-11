Em nota oficial presidente do partido diz que problemas técnicos que impediram o encontro estão sendo superados PSDB mantém prévias 2 A decisão, segundo apurou o jornal Metrópoles, foi tomada em acordo com as campanhas dos três candidatos (João Doria, Eduardo Leite e Arthur Virgílio Neto), que se reuniram nesta segunda-feira (22/11) na sede do partido, em Brasília. Segundo apurou a coluna de Guilherme Amado, o instituto responsável por elaborar o aplicativo entregou à direção do PSDB um parecer técnico informando que a votação poderia ser retomada. A expectativa da campanha de Doria é de que a votação seja reiniciada a partir desta quarta-feira (24/11) e concluída antes do final de semana. O aplicativo passa por testes nesta segunda e terça-feira (23/11). Veja a nota: Tucanas e tucanos, Nos últimos meses, de forma exaustiva, toda equipe que faz o PSDB preparou com muito carinho e enorme dedicação uma festa para no último domingo escolhermos o primeiro candidato à Presidência com a participação de todos os filiados. É antes de tudo uma aposta na democracia. Eu mesmo, como voluntário do partido, tenho me dedicado integralmente ao projeto. Lamentamos muito que um problema técnico no aplicativo desenvolvido para as prévias nos obrigou a não concluir uma comemoração que começou bonita pela manhã. Várias instituições e empresas de tecnologia, todas muito respeitadas, participaram da concepção e estão envolvidas no processo de correção da falha para que a votação continue. Todas as nossas energias estão concentradas para você que ainda não votou escolha quem será seu candidato à presidência da República. Contem com o nosso total e absoluto empenho para concluirmos a votação o mais rápido possível. Vamos em frente! Bruno Araújo

Presidente do Nacional do PSDB