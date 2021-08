Professores incentivam alunos a fazer afirmações positivas antes de entrar na sala de aula

Por Gabriel Pietro Professores de uma escola primária de Atlanta, nos EUA, criaram uma simples, mas inspiradora iniciativa para fomentar a autoestima dos estudantes. Segurando um espelho, eles convidam os alunos a dizerem afirmações positivas para si mesmos. “Ensinamos em um bairro de convívio muito difícil… É bom plantar essas sementes aqui“, disse a professora Neffiteria Acker. Em um vídeo que recentemente se tornou viral no Instagram, alunos da quarta série da Escola Gideons Elementary em Atlanta, na Geórgia, fizeram fila para proclamar afirmações positivas para si mesmos no espelho enquanto seus professores os aplaudiam. “Eu sou inteligente!“, disse um. “Eu sou uma boa pessoa!“, gritou outro. 😍 “A ideia surgiu de uma prática que faço comigo mesma e com minha filha de 5 anos”, disse Neffiteria, a professora vista no vídeo segurando o espelho. “Quando estamos a caminho da escola, peço que ela repita afirmações para mim, começando com: ‘Eu sou’. Normalmente, só peço a ela que me diga algo bom sobre ela. Ela dirá: ‘Eu comerei rápido’ ou ‘Eu corro rápido’. Depois, acrescento: ‘Você também é muito corajosa. E ela replica: ‘Eu sou corajosa'”. “Aumenta a minha confiança. Aumenta minha confiança como mulher e mãe. Então eu pensei, por que não adicionar isso à sala de aula?”, adicionou a educadora. Cierra Levay Broadway, a professora que filmou e publicou o vídeo nas redes sociais, disse que ficou emocionada ao ver os alunos gritarem suas afirmações. “Foi um momento realmente ótimo”, disse ela ao portal Today. “Eu tive arrepios quando vi as crianças e ouvi o que elas diziam sobre suas afirmações. Para muitos deles, foi a primeira vez que fizeram isso.” Os professores entendem a importância de construir a autoconfiança desde tenra idade, especialmente para seus alunos que podem não ter essa oportunidade em casa. “Nós plantamos sementes em nossas mentes e espíritos todos os dias e não percebemos como estamos regando essas sementes, e muitas delas são negativas”, disse Neffiteria. “Então, plantar uma semente de amor-próprio é a melhor semente para plantar, e tudo que Cierra e eu temos que fazer é regá-la.” “Nós ensinamos em um bairro bastante violento em Atlanta, e muitas dessas crianças não ouvem nada disso”, disse Cierra. “Eles ouvem muita negatividade sobre si mesmos. É bom plantar essas sementes aqui”, concluiu. Fonte: https://razoesparaacreditar.com/