Processo seletivo da Educação tem mais de seis mil inscritos

Resultado da seleção para contratação temporária de profissionais na área da educação do município será divulgado no dia 6 de agosto Foi encerrado nesta sexta-feira, 23 de julho, o prazo para inscrições para o Processo Seletivo Simplificado, que irá contratar 197 profissionais da educação. Ao todo foram realizadas 6.693 inscrições nas áreas de pedagogia, Ciências, História, Língua Portuguesa e Matemática. Para a área de pedagogia foram 5.225 candidatos inscritos; Língua Portuguesa o quantitativo é de 553 concorrentes; Matemática 369 inscritos; Ciências 285 e História 261. De acordo com o edital, são 184 vagas para Pedagogos, 08 vagas para Língua Portuguesa, para Matemática estão disponíveis 3 vagas, História e Ciências (1 vaga) para cada área. Os candidatos concorrem a 197 vagas com salários de R$ 2.792,69 reais por mês e carga horária de 30 horas semanais. Os aprovados exercerão suas atividades pedagógicas nas escolas municipais e CMEIs de Aparecida de acordo com a necessidade e determinação da Secretaria Municipal de Educação nos turnos matutino e vespertino. As inscrições tiveram início no dia 12 de julho e foram realizadas exclusivamente por meio do site aparecida.go.gov.br, pelo link webio.aparecida.go.gov.br, onde os candidatos preenchiam um formulário eletrônico. E para concorrer a uma das vagas os candidatos deveriam ter diploma de conclusão em licenciatura registrado e reconhecido pelo Ministério da Educação. O critério para classificação final dos candidatos, segundo o edital, terá algumas etapas como a análise curricular, que considerará a somatória da formação acadêmica, cursos complementares e a experiência profissional em um total de até 10 pontos. Os candidatos aprovados exercerão suas atividades pedagógicas nas escolas municipais e CMEIs de Aparecida de acordo com a necessidade e determinação da Secretaria Municipal de Educação nos turnos matutino e vespertino. A íntegra do edital pode ser acessada no site webio.aparecida.go.gov.br/diariooficial/download/1681 O resultado final das inscrições será divulgado pelo site: https://webio.aparecida.go.gov.br/., a partir do dia 06/08/2021.

