Presidente da França vai receber Lula

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou encontros históricos em sua viagem pela Europa nesta terça (16). Vai se encontrar com o presidente da França e com o primeiro-ministro da Espanha. Em palestra na Science Po, prestigiada instituição de educação de Paris, Lula fez dois anúncios importantes. “Amanhã terei um encontro com o [Emmanuel] Macron. E também vou me encontrar com o premiê da Espanha [Pedro Sánchez]”. O encontro com Macron marcado para a quarta-feira (17) e promete ampliar a crise entre Paris e Brasília, "que já vive um de seus momentos mais baixos em anos”, argumenta o colunista Jamil Chade, do Uol. O ex-presidente está com uma agenda de presidente da República, passando por Alemanha, Bélgica e França. No território alemão, se encontrou com lideranças sociais-democratas e com o chanceler sucessor de Angela Merkel. Desde a vitória eleitoral de Bolsonaro, França e Brasil vivem momentos de tensão diplomática. O presidente francês vem criticando Brasília em relação à questão ambiental, e Bolsonaro tem feito ataques ao chefe de Estado europeu. O governo brasileiro, em 2019, deixou de receber o ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Yves Le Drian, que ainda foi criticado por Bolsonaro. A Chade, o presidente Macron criticou novamente a política de Bolsonaro contra a preservação da Amazônia, pediu “mais cooperação e mais ambição em termos de proteção e preservação da floresta” e disse que a relação entre o Brasil e a França “já foi melhor”.