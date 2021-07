Prefeitura reforma o asfalto em 5 bairros em Aparecida

Obras beneficiarão cerca de 500 mil metros quadrados de vias com a manutenção da malha asfáltica, garantindo maior trafegabilidade e segurança aos condutores

Executadas pela Secretaria de Infraestrutura, foram lançadas nesta terça-feira, 13, as obras de recapeamento de ruas e avenidas de cinco bairros na região do Conjunto Cruzeiro do Sul em Aparecida de Goiânia. Esta é a segunda fase de trabalhos de manutenção da malha viária da região e tem como objetivo principal melhorar o asfalto e dar maior trafegabilidade e segurança aos condutores de veículos que andam pela região. O início dos trabalhos desta manhã foi na Rua das Laranjeiras no Cruzeiro do Sul e contou com a presença do prefeito Gustavo Mendanha, do secretário de Infraestrutura, Mário Vilela, moradores, comerciantes e vereadores.

“Temos investido em infraestrutura com asfalto e implantação de novos eixos. Mas a recuperação da malha viária já existente na cidade é de suma importância para sobrevivência do asfalto e para melhoria da qualidade do trafego. Por isso estamos aqui hoje dando continuidade ao programa de recapeamento das vias aqui da região do Cruzeiro do Sul e vamos levar esse benefício para diversos bairros do município como temos feito também ali na região Central. Pois um asfalto com buraco dificulta a locomoção diária. E nosso objetivo é tornar Aparecida uma cidade melhor para se viver a cada dia”, pontuou o prefeito.

Nesta segunda etapa de trabalhos na região do Cruzeiro do Sul, a manutenção beneficiará 496 mil metros quadrados de ruas nos bairros Cidade Satélite, Nova Era, Bela Morada, Storil, além de ruas do Cruzeiro do Sul. O serviço terá investimento de R$ R$ 4,9 milhões do Tesouro Municipal e 30 trabalhadores da Seinfra atuarão na força-tarefa que deve ser finalizada em seis meses. O produto usado será massa asfáltica de micro revestimento. Após o recapeamento toda a sinalização de trânsito será refeita.

O aposentado Valdison de Moraes de 60 anos assistiu de perto o início dos trabalhos de recapeamento do asfalto na porta de sua casa. Ele contou que mora no Conjunto Cruzeiro do Sul há 30 anos e ficou contente com a chegada das maquinas. “O asfalto aqui dos bairros é mais antigo e há ruas com pista danificada. E essa manutenção, a revitalização e melhoria da infraestrutura do Cruzeiro e da região é muito bom. Estamos todos muito contentes com esse trabalho da prefeitura”, disse o morador.

A ação faz parte do Programa Recap, implementado pela atual gestão em 2020 e que tem o objetivo de recapear mais de 3,5 milhões de metros quadrados de asfalto nas ruas de Aparecida. A primeira frente de recapeamento realizada na região do Conjunto Cruzeiro do Sul. Em 2020 foram beneficiadas diversas avenidas como aIndependência, Delvaux Vieira Prudente, Princesa Isabel, Graça Aranha, Maria Cardoso, Bartolomeu Bueno e Barão do Rio Branco. No total foram recapeados 12 km nos setores Jardim Mont Serrat, Jardim Nova Era, Jardim Luz, Cidade Satélite São Luís e Cruzeiro do Sul.

“As obras de recapeamento nesta região vêm para melhorar o asfalto que foi parcialmente danificado pelas obras de implantação da rede de esgoto e também com a ação do tempo. Por isso houve a necessidade de dividir em duas etapas”, comentou o secretário ressaltando que o benefício será levado para todos os bairros. “O programa Recap vai investir na manutenção da malha asfáltica de 3,5 milhões de metros quadrados de ruas. Neste ano já iniciamos os trabalhos nas vias de oito bairros da região Central do município tais como Serra Dourada e Jardim Belo Horizonte”, sublinhou Mário Vilela. As obras fazem parte dos investimentos de R$ 1 bilhão em obras que a prefeitura irá realizar em quatro anos.

O presidente da câmara de vereadores de Aparecida participou da ação de lançamento das obras de recapeamento e como morador da região ele parabenizou os trabalhos contínuos de cuidado e manutenção da malha asfáltica da cidade. “O asfalto tem uma vida útil de cinco anos, por isso é fundamental ter esse trabalho de manutenção. Então a gestão do prefeito Gustavo Mendanha está fazendo uma boa ação levando esse benefício para os moradores desta região e também dos outros bairros que também tem recebido o recapeamento ao longo dos anos”, destacou o parlamentar.