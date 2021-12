Prefeitura leva Ação nos Bairros ao Jardim Olímpico nesta 2ª feira

Ação leva serviços essenciais e atendimentos diretos aos moradores de 10 bairros da região Leste

A Prefeitura de Aparecida lança nesta segunda-feira, 29, às 8 horas, a 25ª edição do Programa Prefeitura em Ação. O programa tem como objetivo levar os serviços da administração para mais perto da população, realizando ações diretas e atendimentos. A abertura oficial será realizada no encontro da aavenida Jataí com W-5, no setor Santa Luzia, e contará com a presença do , com a presença do prefeito Gustavo Mendanha, vice Vilmar Mariano, secretários municipais e vereadores.“A realização do mutirão estava suspensa desde março do ano passado, devido à pandemia e a retomaremos neste mês. E nosso objetivo é realizar o programa duas vezes no mês a partir de janeiro de 2022, beneficiando o maior número de bairros e de moradores”, pontuou o prefeito Gustavo Mendanha.

O mutirão vai atender os moradores do Jardim Olímpico, Parque Flamboyant, Parque Trindade, Setor Tocantins, Parque São Jorge, Sítio Santa Luzia, Residencial Santa Luzia, Jardim dos Buritis, Jardim Pomares e outros. Mais de 50 mil moradores da região serão beneficiados.

O prefeito explica ainda que a decisão da retomada do Prefeitura em Ação passou por discussão no Comitê de Prevenção e Enfrentamento a Covid-19 de Aparecida, que considerou o momento adequado para o retorno responsável do programa em razão do avanço da vacinação e redução dos indicadores da Covid-19 no município.

De segunda a sexta, as secretarias realizarão vários serviços essenciais diretos e indiretos serão realizados na região do Jardim Olímpico. Durante a semana, dezenas de serviços essenciais serão realizados nos bairros, como ações de limpeza urbana, roçagem, remoção de entulhos, poda de árvores, revitalização da sinalização de trânsito, troca de lâmpadas, limpeza de bueiros, tapa-buraco, combate à dengue, etc.

E na sexta e sábado, dias 3 e 4 de dezembro, toda a estrutura da gestão municipal será levada para a Escola Municipal Jardim Olímpico, onde serão realizados os atendimentos direitos à população.

AtendimentosNa sexta e sábado, dias 3 e 4 de dezembro, das 8h às 14h, mais de 120 tipos de atendimentos gratuitos serão oferecidos à população nas dependências da Escola Municipal Jardim Olímpico II, situada na Avenida X-60 com Rua X-24, no Setor Tocantins.A população terá acesso gratuito de exame oftalmológico, atendimento odontológico, avaliação nutricional (IMC), emissão e atualização do Cartão SUS, aferição de pressão arterial e glicemia, orientação jurídica, encaminhamento para o mercado de trabalho por meio do Sistema Municipal do Emprego (SIME), inscrição para cursos de qualificação, emissão de Cartões PCD e Idoso.Os moradores também receberão orientações e cadastro para o microempreendedor (MEI), atualização do Cadastro Único, orientações para emissão de alvarás (obras e uso do solo), licenciamentos, atendimento da Defesa do Consumidor, cadastro para programa de moradia, agendamento de benefícios do INSS, etc.

Também serão oferecidos corte de cabelo, design de sobrancelha e maquiagem. Além disso, no stand das secretarias de Educação, Cultura e Esporte as crianças poderão participar de atividades de pintura e artesanato, brincadeiras, jogos e atividades esportivas, com direito a pipoca e algodão doce.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) fará um trabalho de conscientização para preservação do Meio Ambiente. As equipes de Educação Ambiental vão recolher materiais recicláveis, eletrônicos e pilhas descartáveis no stand da secretaria e distribuir mudas nativas e frutíferas à população.