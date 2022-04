Prefeitura inicia recapeamento das ruas da Vila Alzira

De acordo com o cronograma de serviços da Seinfra, ainda nesta semana ruas do setor Norte Sul e no Bairro Cardoso também serão contempladas Durante esta semana, os serviços de recapeamento estão sendo realizados no setor Vila Alzira pelas equipes da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), com o objetivo de melhorar a mobilidade urbana, oferecendo melhores condições de trafegabilidade e segurança em todas as regiões da cidade. De acordo com o superintendente da pasta, Carlos Renato, aproximadamente, 3, 5 mil metros quadrados de via serão recapeados, mais de 40 toneladas de revestimento utilizados no Vila Alzira e nos próximos bairros a receberem os serviços. “Estamos seguindo um cronograma de acordo com a demanda que a população nos passa. Por exemplo, os setores Cidade Livre e Veiga Jardim, já receberam os serviços de recapeamento. E vamos dar continuidade em toda a cidade. Ainda nessa semana, iremos realizar os serviços no Setor Norte Sul e no Bairro Cardoso”, explica o gestor. Para solicitar os serviços de recuperação asfáltica, o morador pode entrar em contato com a secretaria pelo telefone 3545-4890. Máquinas da Seinfra trabalham na recuperação asfáltica da Rua Araruama, no setor Vila Alzira - Fotos: Enio Medeiros O som das máquinas trabalhando atiçou a curiosidade de muitos moradores da Rua Araruama, no setor Vila Alzira. O pedreiro, Valderir Cardoso conferia de perto a movimentação do trabalho das equipes na porta de casa. “É um benefício muito bom pro setor, a rua estava esburacada. Bom demais, grande benefício pra população. Estou aqui conferindo de perto pra ver se fica bom e na expectativa de ver tudo pronto”, comenta o morador. João de Sousa, não perdeu nenhuma das etapas dos serviços de recapeamento. “Tem dez anos que moro aqui e nunca teve esse serviço aqui. Tô feliz em ver a rua assim, não só eu mas os vizinhos também. Vi ontem limpando e agora vai ficar beleza demais! ”, disse o morador. Para chegar até a fase final e ter o asfalto totalmente renovado, é necessário passar por algumas etapas. Primeiramente, o asfalto antigo e danificado é retirado com o auxílio de máquinas, em seguida é realizada a lavagem das vias, onde alguns sedimentos são retirados para obter um melhor resultado no asfalto e enfim proceder com a aplicação do revestimento asfáltico. O serviço é finalizado pela Secretaria de Mobilidade e Trânsito (SMTA), responsável pela sinalização das vias; e a Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SDU) responsável pela pintura dos meios-fios. Tapa-buraco Além do trabalho de recapeamento de vias públicas, a Prefeitura de Aparecida também realiza o serviço de tapa-buraco em várias regiões da cidade. A intervenção foi intensifica desde o início do período chuvoso para minimizar os problemas enfrentados pelos condutores de veículos e população em geral. A população pode solicitar o serviço de tapa-buraco pelo telefone 3545-6047.