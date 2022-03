Prefeitura em Ação movimenta região do Alto Paraíso

Os bairros estão sendo contemplados com a 29ª edição do Prefeitura em Ação, que prevê até 40 mil moradores beneficiados com os serviços diretos e indiretos. Nesta quarta-feira, 09, as equipes das secretarias de Desenvolvimento Urbano (SDU) e Infraestrutura concentram os trabalhos no Jardim Alto Paraíso.

“A Prefeitura está no Alto Paraíso e região cuidando das pessoas. Nossos colaboradores estão limpando, roçando, tampando buraco e sinalizando as ruas”, destacou o prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha. Até sexta-feira, 11, equipes das secretarias estarão fazendo roçagem de lotes baldios e de canteiros centrais, jardinagem, poda de árvores, varrição de ruas, troca de lâmpadas da iluminação pública, tapa-buracos e manutenção da sinalização de trânsito nos bairros contemplados.

Durante a manhã, três equipes de roçagem limpavam canteiros e faziam a capina ao longo da Avenida dos Protestantes, no Jardim Alto Paraíso. Carlos Antônio Serra, 72, mora na Avenida dos Protestantes, e acompanhava os serviços da porta de casa. Ele conta que há muito tempo o bairro precisava dos serviços e elogia o trabalho das equipes. “Está tudo uma beleza. Está tudo muito bom. (As equipes) estão trabalhando de verdade. A gente tava precisando desses serviços aqui”, comenta o aposentado que mora no bairro há 30 anos.

Você sabia ? Serviços jurídicos são ofertados gratuitamente no ‘Prefeitura em Ação’

Bem perto dali, na Avenida 4ª Avenida, ainda no Jardim Alto Paraíso, uma equipe da Seinfra se dedicava à remoção de lixo em bocas de lobo. Divino Gilberto de Almeida, 63, que observava o trabalho da equipe, conta que o setor estava precisando dos serviços de limpeza. “Pra mim é o melhor serviço que a prefeitura faz, porque faz parte da administração. Mas, seria melhor se tivesse mais vezes aqui no nosso setor, porque tá precisando”, disse.

Prefeitura em Ação recolhe mais de 400 toneladas de lixo e entulho

Em outro ponto, na Avenida Nossa Senhora de Fátima, máquinas da SDU trabalhavam na remoção de entulho. Da porta de casa, Lucilene Pereira, 52, via a grande quantidade de entulho que era retirada do local. “A limpeza é um benefício pra gente, porque quando eles passam limpando fica bom. Mas, as pessoas jogam muito lixo aqui e prejudica muito a gente”, pontua.

Serviços diretos

Na sexta (11) e no sábado (12), das 8h às 13h, a Prefeitura de Aparecida atenderá a população na Escola Municipal São Francisco de Assis, situada na Rua São Salvador, no Jardim Alto Paraíso. Toda a estrutura da Prefeitura, inclusive o Gabinete do Prefeito, estará no local para prestar serviços como vacinação contra Covid-19, consulta com oftalmologista, e cadastro e atualização no CadÚnico, entre outros.

Também serão oferecidos encaminhamento para entrevista de emprego, corte de cabelo gratuito, emissão do passaporte do idoso e da pessoa com deficiência, e orientações sobre o vale-gás, do Governo Federal. Haverá, ainda, distribuição de mudas de plantas e entretenimento para as crianças. Elas se divertirão com pula-pula, pintura, pipoca e algodão doce, e outras atrações culturais e esportivas.