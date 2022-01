Prefeitura em Ação inicia nesta 2ª feira com serviços de limpeza e obras no Mansões Paraíso e região

Dez bairros de Aparecida de Goiânia receberão a partir desta segunda-feira, 10, ações de limpeza, infraestrutura e manutenção com a primeira edição de 2022 do programa Prefeitura em Ação. Os serviços serão iniciados nesta segunda-feira, 10, às 8h na Feira Coberta do setor Cidade Vera Cruz.

Os serviços diretos que aconteceriam na sexta (14) e no sábado (15), com atendimento a população foram cancelados devido ao novo avanço de casos confirmados de Covid-19. “Tínhamos previsto, como em todas as outras 25 edições do Prefeitura em Ação, a realização dos serviços diretos à população na sexta e no sábado. Mas em razão do aumento de positivados com Covid, vamos suspender o mutirão nos dias 15 e 16, mas a frente de serviços vai trabalhar na Região”, pontuou o prefeito Gustavo Mendanha.

O Prefeitura em Ação foi idealizado pela atual gestão do município, tem apoio da Câmara Municipal de Aparecida e de instituições privadas. Esta será a 26ª vez que o programa é realizado na cidade que deve beneficiar mais de 60 mil moradores do Mansões Paraíso e região, com aproximadamente 130 tipos de serviços prestados pela Prefeitura.

O prefeito Gustavo Mendanha ressalta que mesmo com a interrupção dos atendimentos diretos, ad equipes das secretarias municipais, dentre elas as de Desenvolvimento Urbano; Infraestrutura; e Mobilidade e Trânsito, percorrerão as ruas do Mansões Paraíso e região fazendo roçagem de lotes baldios e de canteiros centrais, recuperação de meio fio, jardinagem, poda de árvores, varrição de ruas, troca de lâmpadas da iluminação pública, tapa-buracos e manutenção da sinalização de trânsito.

Estes serviços serão feitos nos bairros Papillon Park, Parque Floresta, Morada dos Pássaros, Itapuã, Parque Veiga Jardim e Cidade Vera Cruz, além do Mansões Paraíso.