Prefeitura de Morrinhos abre 200 vagas para concurso

Há vagas para todos os níveis de escolaridade, salario pode chegar a R$ 3,9 mil

A prefeitura de Morrinhos, sul de Goiás, esta com processo seletivo aberto, são mais de 200 vagas. Estas vagas serão preenchidas mediante concurso publico em diversas áreas que atuarão no município de Morrinhos.

A taxa de inscrição varia de acordo com o cargo oferecido, o preço varia entre R$ 10,58 a R$ 27,49. As provas objetivas para todos os cargos esta prevista para ser aplicada no dia 3 de dezembro de 2017.

Alguns cargos exigem prova prática, que deve ser publicada por meio de informe oficial da banca examinadora e da Prefeitura de Morrinhos. A lista de aprovados na prova objetiva do certame sera divulgada no dia 18 de dezembro. E o resultado final do concurso público sera divulgado provavelmente no dia 22 de janeiro de 2018.