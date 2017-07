Prefeitura de Aparecida promove Festival de Cultura Digital gratuito durante o mês de julho

O Festival Córtex: Experiências Digitais visa aproximar a população da Cultura Digital

A Prefeitura de Aparecida, por meio das Secretarias de Educação e Cultura e Ciência, Tecnologia e Inovação. Promove durante todo o mês de julho a 1ª edição do Festival Córtex: Experiências Digitais. O evento será gratuito para toda a população e tem como objetivo fomentar a economia criativa em seus diversos campos. Design, arte, tecnologia, audiovisual, games, mídias digitais, robótica. Desmistificar a cultura digital, valorizando as áreas por meios de integrações sociais, debates e experiências voltadas para a sociedade.

A abertura do festival será realizada no dia 6 de julho, no Parque da Criança, no setor Mansões Paraíso, às 18h30. As primeiras atividades da programação do festival são projeções de filmes em espaços abertos, que acontecerão toda quinta-feira durante o mês de julho.

Nos dias 28 e 29 de julho, o CEU das Artes Orlando Alves Carneiro será palco de palestras de cultura digital e inovação. Com cursos, oficinas, mostra de games, estandes de empresas. Alem de atividades com realidade virtual e atrações musicais com batalha de rappers, shows sertanejos e de hip-hop. Além disso, o Aparecida Shopping sediará o “Conheça sua cidade”. Ação que será realizada durante o festival, na qual o cidadão poderá explorar pontos do município por meio da realidade virtual com fotos 360°.

O projeto faz parte de uma série de iniciativas que serão promovidas pela prefeitura que buscam incentivar a inovação, criatividade, socialização em prol da inclusão social, do empoderamento do cidadão e exercício da cidadania.

Para mais informações, acesse o site do evento aqui.

Confira a programação

06 de julho – Cinema no parque – 18h30 – Parque da Criança, no Setor Mansões Paraíso

13 de julho – Cinema na praça – 18h30 – Praça José Bonifácio, Bairro Independência Mansões

20 de julho – Cinema na Praça – 18h30 – Praça Madre Germana, em frente a UBS, Setor Madre Germana

27 de julho – Cinema na Praça – 18h30 – Comunidade Quilombola, Bairro Jardim Cascata,

20 a 30 de julho – Estande Conheça sua cidade – Aparecida Shopping, Av. Independência, 285-465 – St. Serra Dourada – 3ª Etapa

28 e 29 de julho – Simpósio, oficinas, cursos, mostra de games – 09h às 17h30 – CEU das Artes Orlando Alves Carneiro, Av. V-005 – Cidade Vera Cruz