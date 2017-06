Prefeitura de Aparecida e Saneago firmam parceria para asfaltar ruas dos setores Retiro do Bosque e Jardim Miramar

Prefeito Gustavo Mendanha e senador Wilder Morais se reuniram com presidente da Saneago Jalles Fontoura.

Moradores do Retiro do Bosque e do Jardim Miramar, na Região Leste de Aparecida de Goiânia, podem contar com o asfalto na porta de suas casas. Ficou oficialmente acertada, nesta sexta-feira (09), a parceria entre Saneago e Prefeitura de Aparecida: enquanto a estatal entrará com todo o material para execução das obras que são de sua alçada e que são imprescindíveis antes da pavimentação asfáltica, o prefeito Gustavo Mendanha disponibilizará a mão de obra necessária.

Este acordo foi firmado em reunião realizada na própria Saneago e que, além do prefeito e do presidente Jalles Fontoura, contou também com a presença do senador Wilder Moraes (PP), do vereador Rosildo Manoel, do ex-deputado estadual Léo Mendanha, pai do prefeito (ele e Jalles estiveram juntos, na mesma legislatura, na Assembleia), além de lideranças comunitárias de Aparecida de Goiânia e de técnicos da companhia de saneamento.

O lançamento das obras no Retiro do Bosque e no Jardim Miramar devem ocorrer na semana que vem. Inclusive, o presidente da Saneago tem outra audiência marcada com Gustavo na Prefeitura de Aparecida no dia 13 de junho, terça-feira. “Esta nossa parceria resultará em mais rapidez e agilidade nas obras que, inclusive, sairão mais baratas”, enfatizou Jalles Fontoura. “Já demos início à pavimentação de mais uma etapa do Jardim Buriti Sereno e isso foi possível graças às intervenções que a Saneago já fez nos locais que estamos asfaltando agora”, elogiou o prefeito.

Na reunião desta sexta-feira, na Saneago, o prefeito ainda reiterou dois pontos: a importância do apoio que tem recebido do senador Wilder Moraes (que mais uma vez, segundo Gustavo, demonstrou total empenho em prol de projetos estruturantes para a população de Aparecida); e o fato de que os recursos para asfaltar os dois setores da Região Leste já estão garantidos dentro do Tesouro Municipal – daí a importância das obras que envolvem a Saneago, que antes das ruas serem asfaltadas, deve cuidar de demandas como a instalação de tubulações e afins.



Linhão

O presidente da Saneago e o prefeito também trataram, de forma mais sucinta, do projeto denominado “Linhão”, que ligará o Sistema Produtor Mauro Borges, em Goiânia, à Região Leste de Aparecida. Além de melhorar significativamente o abastecimento de água nestes bairros, o projeto consolidará a área como importante polo de desenvolvimento econômico e social, uma vez que ali estão sendo erguidas as obras da nova sede da Universidade Federal de Goiás (UFG), entre outras importantes edificações.

Há uma carta-consulta em avaliação no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), onde se pleiteia recursos financeiros para que o projeto ganhe mais celeridade. “Insisto no objetivo de universalizar, até 2019, o abastecimento de água e a rede de esgoto em Aparecida de Goiânia”, disse Jalles Fontoura.

Na ACIAG, prefeito destaca importância do apoio recebido do senador Wilder Moraes

Além de participar da reunião na Saneago em que foi formalizada a parceria entre a companhia de saneamento e a Prefeitura de Aparecida de Goiânia, o senador Wilder Morais (PP) também esteve à frente de reunião realizada na noite desta quinta-feira (08), na sede da Associação Comercial e Industrial de Aparecida de Goiânia (ACIAG), e que contou com a participação de vários vereadores e secretários municipais, dezenas de empresários e lideranças políticas da cidade, além do prefeito Gustavo Mendanha e do ex-deputado federal Sandro Mabel.

Os discursos centraram-se na importância do trabalho dos empresários de Aparecida, definidos pelo prefeito como “grandes empreendedores”, que tanto contribuíram para o desenvolvimento do município. Provocados pelo presidente da ACIAG, Osvaldo Zilli, todos fizeram também uma breve análise do cenário político-econômico do país, preocupados com os possíveis impactos na geração de empregos e no processo de industrialização como um todo.

Gustavo Mendanha, cujos primeiros cinco meses de gestão foram alvos de discursos elogiosos, agradeceu enfaticamente o empenho do senador Wilder Moraes que, segundo ele, tem se empenhado, em Brasília (DF), em defesa de projetos que beneficiem a população de Aparecida de Goiânia. “O que eu puder fazer por esta cidade, eu vou fazer”, retribuiu o parlamentar goiano.