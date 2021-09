Prefeitura de Aparecida de Goiânia faz aceiro preventivo na Serra das Areias

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Aparecida de Goiânia (SEMMA) realizou na manhã desta quarta-feira, 1º, o aceiro da Área de Proteção Ambiental Serra das Areias, na região do setor Comendador Walmor. O trabalho executado para impedir incêndios e/ou retardar queimadas na vegetação contou com apoio das secretarias de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura. O trabalho cumpre uma das etapas do Programa Ações Ambientais Integradas que visa estabelecer um cronograma de atividades preventivas e de proteção as áreas ambientais no município, tanto aquelas de domínio público como também as privadas. Mais de 40 trabalhadores urbanos estão trabalhando nessa ação que visa prevenir incêndios em toda vegetação da Serra das Areias. “Estamos dando o exemplo para comunidade da necessidade de fazer o aceiro para que as queimadas não cause danos ao meio ambiente. Temos hoje nossa equipe de Educação Ambiental fazendo panfletagem, reuniões, e informando a população das consequências das queimadas para o meio ambiente e para a saúde das pessoas”, afirmou o secretário de Meio Ambiente, Claúdio Everson. Limpeza e capina contribuem para evitar foto na área pública da Serra das Areias - Fotos: Enio Medeiros Uma máquina pá mecânica e um caminhão são usados também para fazer a limpa em toda extensão da área de domínio público da Serra das Areias. Pelo sete áreas verdes do município já receberam a formação de aceiros, segundo a Semma. No total, 14 áreas verdes serão alvo dessa intervenção de prevenção a incêndios e queimadas. A ação faz parte do Programa Ações Integradas Ambientais que visa “Nosso trabalho acontece de forma integrada entre trabalhadores urbanos e equipes da Semma no sentido de proteger as áreas verdes da cidade e evitar incêndios. E temos também a preocupação de alertar nossa população sobre os riscos e prejuízos causados pelas queimadas”, afirmou a coordenadora de Educação Ambiental, Kamilla Giacomet.