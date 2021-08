Prefeitura de Aparecida convoca feirantes para novo cadastramento

O objetivo do chamamento é regularizar as feiras e disponibilizar uma carteira de identificação aos feirantes A Secretaria de Planejamento e Regulação Urbana de Aparecida de Goiânia convoca a todos os feirantes, já ativos ou novos interessados em fazer feira em Aparecida, para realizarem o cadastramento de suas barracas nas feiras livres e especiais do município. O cadastro é obrigatório e será permitida a montagem do estande ou barraca apenas para quem estiver regularizado. O prazo para o cadastramento é de 1º a 30 de setembro. O Coordenador de Feiras e Licenciamento Especial da Secretaria de Planejamento e Regulação Urbana, Cassiano Souza, explica que o cadastro é importante para a secretaria ter controle sob as vagas ocupadas e disponíveis nas feiras. “Infelizmente, devido a pandemia da Covid-19, muitos feirantes faleceram e outros desistiram de empreender por conta da crise econômica. Com isso muitas pessoas estão ocupando os espaços vazios das feiras sem cadastro, então, o que queremos é regularizar essas pessoas que chegaram depois e abrir novas vagas para quem tiver interesse”, explicou. Após o cadastro será disponibilizada uma carteira de identificação que trará ainda diversos benefícios aos feirantes. “Esse documento facilitará a identificação do feirante, servirá como um comprovante de renda para o empreendedor fazer um empréstimo ou um financiamento, por exemplo, abrir contas ou até mesmo investir em mercadorias”, explicou o coordenador. Segundo dados da Secretaria de Planejamento e Regulação Urbana, Aparecida de Goiânia possui, 3,2 mil feirantes e 5,5 mil barracas ativas (há feirantes que fazem mais de uma feira), conforme o último cadastramento realizado em 2020. Com base nesses dados, estão disponíveis cerca de 600 vagas para inscrições de novos espaços. “Com a atualização dos cadastros no sistema da prefeitura será possível saber se há menos ou mais vagas que esse quantitativo e assim disponibilizarmos a outros interessados em fazer feira em Aparecida”, salientou o coordenador. Os que já estão cadastrados devem receber o requerimento da secretaria pelo e-mail ou Whatsapp. Caso não recebam até o dia 31 deste mês, podem solicitar pelo telefone 3238-7210. Quem tiver interesse em cadastrar sua barraca em uma das feiras de Aparecida pode solicitar a ficha pessoalmente na secretaria – situada no 1º andar da Cidade Administrativa – ou também por telefone. A entrega do requerimento preenchido e das documentações pessoais devem ser feitas pessoalmente por ordem alfabética, para evitar aglomeração, sempre das 8h às 15h, nas datas a seguir: A a I: do dia 1º a 10 de setembro; J a R: do dia 11 a 20 de setembro; S a Z: do dia 21 a 30 de setembro.