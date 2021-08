Com cerca de 80% das redes de galerias de águas pluviais construídas, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) já realiza o trabalho de terraplanagem no Parque das Nações. Ao todo, as 28 ruas do bairro serão contempladas com 71 mil m² de pavimentação asfáltica e 15,5 mil metros lineares de meio-fio. Quando assinou a ordem de serviço e lançou as obras no bairro, o prefeito Gustavo Mendanha destacou que o asfalto melhora a qualidade de vida da população. “Essa obra vai trazer dignidade, saúde, novos investimentos para essa região, segurança e a valorização dos imóveis”, enfatizou. Moradora do bairro há dez anos, a comerciante Creuza Pereira Santos comemora a chegado do asfalto: “Nosso setor era muito feio, empoeirado e cheio de buracos. As dificuldades que enfrentamos são a poeira, na época seca, e a lama, quando chove. Agora, está vindo o tão esperado benefício para o Nações, se Deus quiser até o final do ano vai ficar pronto”, pontuou na tarde desta quinta-feira, 26, enquanto trabalhava em seu estabelecimento na Avenida Liverpool. O superintendente de engenharia da Seinfra, Roberto Lemos, explica que as obras no Parque das Nações estão dentro do cronograma estabelecido pela prefeitura. “Estamos finalizando a implantação das galerias até o final deste mês e já iniciamos a terraplanagem e compactação das ruas. Nossa expectativa é finalizar a pavimentação até o final do ano”, destaca. Bairro Itapuã Próximo ao Parque das Nações, o Bairro Itapuã também é beneficiado com a pavimentação asfáltica. Com investimento de R$ 5 milhões, a Prefeitura de Aparecida irá pavimentar 59 mil m² de ruas, construir 2,5 mil metros de galerias pluviais e ainda 16 mil metros lineares de meio-fio. “Já finalizamos a construção da rede de galerias pluviais e, agora, já estamos fazendo a terraplanagem. Nossa expectativa é entregar as obras até o final do mês de novembro”, destaca Roberto Lemos. Infraestrutura Além do Parque das Nações e Bairro Itapuã diversos bairros em diferentes regiões de Aparecida são beneficiados com a pavimentação asfáltica. Ao todo são 13 frentes de pavimentação espalhadas pela cidade. Com isso, o município segue o compromisso de pavimentar todas as ruas habitadas e que contenham rede de água tratada. “Atualmente a cidade possui apenas 20% de ruas não asfaltadas. A gestão segue o compromisso de levar o benefício para todas até o final de 2024. Para atingir esse objetivo estamos contratando financiamento externo. O asfalto gera mais dignidade e qualidade de vida”, disse ainda o prefeito Gustavo Mendanha. Fonte:http://www.aparecida.go.gov.br/