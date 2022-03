Prefeitura avança nas obras da Praça do Sabiá

A reforma do Estádio do Sabiá, no Setor Colina Azul, dever ser entregue à população em um prazo de 60 dias. Realizada pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SDU), as obras de revitalização e implantação de novos equipamentos estão avançadas. A praça, que também abriga o Estádio do Sabiá, irá receber novo projeto paisagístico com mais de 2,4 mil metros de área gramada, pista de caminhada, academia aberta, playground, pista de caminhada e nova iluminação. Além disso ganhará arquibancada e também serão reformados banheiros e vestiários. Parque da Família: o canteiro central que virou ‘point’ em Aparecida “Este é um espaço tradicional do futebol amador em Aparecida de Goiânia. Estamos trabalhando muito nessa reforma para entregarmos um espaço totalmente revitalizada para população desta região. Aqui, além do estádio, que recebe campeonatos amadores, a população também terá outros equipamentos para prática de atividades físicas e lazer”, aponta o Secretário de Desenvolvimento Urbano, Max Menezes. Estádio do Sabiá terá alambrado e arquibancada (Foto: Claudivino Antunes) Maria de Lurdes, 58, mora há 25 anos no Setor Colina Azul e comemora a revitalização da praça. “Essa reforma será muito importante para todos que moram no setor. Aqui, é um lugar bom para fazer caminhada e trazer as crianças ao final do dia. Estamos muito contentes e ansiosos para voltarmos a usar este espaço”, diz a dona de casa. Exposição de orquídeas reunirá mil espécimes em Aparecida O secretário de Esporte, Lazer e Juventude, Gerfeson Aragão, pontua que o Estádio do Sabiá é uma referência do futebol amador em Aparecida. “O campo do Sábia recebe grandes campeonatos, que movimentam o futebol de várzea em nossa cidade. Aos finais de semana, centenas de pessoas acompanham as partidas e, é claro, isso é um entretenimento gratuito para muitas outras pessoas que saem de outros bairros para assistir aos jogos”. Praças Além da Praça do Sabiá, no Setor Colina Azul, a SDU está construindo outras cinco grandes praças em diferentes regiões da cidade. A expectativa da Prefeitura de Aparecida e entregar até o final deste ano 73 novos espaços, Veja abaixo quais praças estão em construção! Praça da Juventude, no Setor Garavelo

Praça Estrela do Sul;

Praça do Alto Paraíso;

Parque Vila Brasília, na Vila Sul

Praça Jardim Tiradentes