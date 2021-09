Prefeitura aumenta ritmo das obras dos cinco Eixos Leste-Oeste em Aparecida

A Prefeitura de Aparecida, por meio da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), está executando as obras dos eixos estruturantes Leste-Oeste I, II, III e IV e V, que vão interligar as macrorregiões da cidade. Um investimento em mobilidade urbana que propõe acelerar o desenvolvimento urbano, social e econômico do município.

As obras do Eixo Leste-Oeste 04, na região leste da cidade, estão avançadas. O eixo viário terá 7 quilômetros de extensão, sendo que 30% do serviço de infraestrutura já está concluído. A construção do eixo estruturante contempla também a rede de drenagem, meio-fio, bueiros e valetas. O investimento, segundo a Seinfra, é de R$ 7,3 milhões, proveniente de financiamento com o Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF).

“Aparecida cresceu muito e com ela a necessidade de abrir novas ruas, criar novas rotas interligar as macrorregiões. Por isso, a prefeitura está executando obras no sentido de facilitar o deslocamento das pessoas e promover mobilidade urbana. As pessoas vão ganhar mais tempo em seus deslocamentos e com melhor acesso, sem congestionamentos, com vias sinalizadas, estruturadas e iluminadas”, afirmou o prefeito Gustavo Mendanha.

Eixos I, II, III, IV e V vão cortar Aparecida e facilitar a ligação entre bairros e regiões - Fotos: Enio Medeiros

O Eixo Leste-Oeste IV vai ligar a Avenida Santana, ao campus da Universidade Federal de Goiás (UFG) e ao Polo Aeronáutico Antares, proporcionando um novo salto de desenvolvimento em mobilidade urbana na região leste de Aparecida. A previsão é de concluir toda a parte de infraestrutura até o final de setembro.

“Já temos a pavimentação executada nos primeiros 5 mil metros da primeira parte do eixo. Estamos na segunda parte com serviço de terraplanagem até o campus da UFG. Essa obra trará, além de tudo, um bom desenvolvimento para a região, que tem muito para crescer com implantação de novos loteamentos. E, claro, a pavimentação trará melhorias e benefícios para a população”, afirmou o superintendente de Engenharia, Roberto Lemos, responsável pelos projetos de pavimentação asfáltica no município.

O superintendente lembra que a área interna e o estacionamento da UFG, localizada na Fazenda Santo Antônio, também vão receber pavimentação asfáltica. O serviço, nessa etapa, corresponde a 2 quilômetros e deve ser concluído até outubro.

Além do Eixo Leste-Oeste IV, a prefeitura construirá outros quatro novos eixos, sendo eles no sentido Leste-Oeste, proporcionando melhor deslocamento, principalmente na macrorregião do setor Garavelo até a Avenida Rio Verde, na divisa com a capital. Ao todo, serão 26,1 quilômetros de vias pavimentadas e duplicadas. Assim como o Leste-Oeste 04, o Eixo Leste-Oeste 01 também está em obras. Para realizar todo esse complexo de obra viária, a administração municipal obteve financiamento na ordem de R$ 72 milhões.

Eixos irão transformar a mobilidade urbana de Aparecida

A estimativa da Prefeitura de Aparecida de Goiânia é concluir em um curto prazo de tempo construção de cinco novos eixos estruturantes que irão interligar as regiões leste e oeste da cidade. As obras vão melhorar a mobilidade urbana em toda região do Grande Garavelo, oferecendo novas alternativas para o tráfego de veículos e também desafogando pontos com grande movimentação nos horários de pico.

Os quatro novos complexos viários na região Oeste serão chamados de Eixo Leste-Oeste 01, Eixo Leste-Oeste 02, Eixo Leste-Oeste 03, Eixo Leste-Oeste 04 e Eixo Leste-Oeste 05. “Essas obras de mobilidade urbana são muito importantes para o desenvolvimento social e econômico da cidade, como um todo. É um presente que Aparecida ganha hoje. Isso trará mais valorização, e facilitará para as pessoas que moram na região do Grande Garavelo se deslocarem e se movimentarem pelo município”, avaliou o prefeito Gustavo Mendanha na época do lançamento.

CLIQUE AQUI E TENHA ACESSO AO MAPA DOS CINCO EIXOS

Eixo Leste-Oeste 01

As obras do Eixo Leste-Oeste 01, que é o maior dos cincos que serão construídos, já foram iniciadas. Parte do projeto já foi executado com a pavimentação asfáltica e implantação do sistema de drenagem nos setores Buriti Sereno e Goiânia Park Sul. No momento, as empresas contratas pela Prefeitura de Aparecida estão construindo bueiros nos dois bairros e também a ponte que ligará o Jardim Helvécia ao Bairro Cardoso na Rua Guajupia.

Com 8,9 quilômetros de extensão, o Eixo Leste-Oeste 01 passará pelos bairros Jardim Maranata, Jardim Alto Paraíso, Aeroporto Sul, Goiânia Park Sul, Buriti Sereno, Bairro Cardoso e Jardim Helvécia.

Eixo Leste-Oeste 02

As obras de construção do Eixo Leste-Oeste 02 serão iniciadas logo após o período chuvoso. O novo ramal viário terá 4,8 quilômetros de extensão, passando pelos bairros Buriti Sereno, Jardim Veneza, Parque das Nações, Jardim Itapuã e Morada dos Pássaros, onde será construída uma ponte além de galerias pluviais.

Eixo Leste-Oeste 03

O terceiro eixo estruturante terá 3,6 quilômetros de extensão, passando pelos bairros Jardim Boa Esperança, Serra das Brisas, Aeroporto Sul e Goiânia Park Sul. As empresas contratadas já estão construindo bueiros no trecho que corta o bairro Goiânia Park Sul, nas proximidades da Alameda Campinas. Nos próximos meses, após período chuvoso, serão iniciadas as obras de pavimentação e iniciando a e de construção de mais um bueiro celular.

Eixo Leste-Oeste 04

O Eixo Leste-Oeste 04 será fundamental para o desenvolvimento da Região Leste de Aparecida. Com 5,7 quilômetros de extensão, a via será continuação da Avenida Santana possibilitando ligação direta ao novo campus da Universidade Federal de Goiás (UFG) e ao Aeroporto Executivo que será construído na mesma região. As obras, que foram paralisadas em virtude das fortes chuvas neste período do ano, serão retomadas nos próximos meses.

Eixo Leste-Oeste 05

O Eixo Leste-Oeste 05 irá ligar o Jardim Buriti Sereno ao Anel Viário. Para isso, serão pavimentados cerca de quatro quilômetros de vias. As obras serão iniciadas em breve.