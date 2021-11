Prefeitura abre 1.500 vagas para feiras especiais em Aparecida neste final de ano

A Prefeitura de Aparecida está com 1.500 vagas abertas em feiras especiais para o fim de ano. Os empreendedores interessados em comercializar suas mercadorias nos dias 24 e 31 de dezembro devem preencher um requerimento presencialmente na Secretaria Municipal de Regulação Urbana entre os dias 3 e 15 de novembro das 8h às 17h30 na Cidade Administrativa. Ao preencher o requerimento de solicitação da banca, o interessado deve apresentar RG, CPF e comprovante de endereço. A taxa cobrada pela prefeitura é R$ 60 e garante participação em duas feiras. As vagas disponibilizadas foram divididas em cinco feiras em diferentes regiões de Aparecida: Garavelo (450), Setor dos Afonsos (225), Cruzeiro do Sul (225), Vila Brasília (300) e Cidade Livre (300). As feiras especiais de fim de ano serão realizadas nos dias 24 e 31 de dezembro entre 06h e 20h nos dois dias. Nas feiras especiais podem ser comercializados vestuários, artesanato, calçados, bijuterias, brinquedos e alimentação. “É uma oportunidade para quem já trabalha como feirante e para quem quer empreender no fim do ano. Nesse período a economia fica aquecida com pagamento de décimo terceiro e as pessoas gastam mais com presentes também”, aponta o coordenador de feiras da Secretaria de Regulação Urbana, Cassiano Souza.

Regulação Urbana A Secretaria de Regulação Urbana está localizada no 1º andar da Cidade Administrativa Maguito Vilela na Rua Gervásio Pinheiro de Abreu, APM, Residencial Solar Central Park. Telefone para mais informações: 3238-7210