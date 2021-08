Capes deve lançar bolsas de pós-graduação voltadas ao combate da covid

No total serão 280 bolsas de estudo em diversas áreas A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) deverá lançar, nos próximos dias, um programa de bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado para incentivar a pesquisa e alta formação em covid-19. De acordo com a presidente da Capes, Cláudia Queda de Toledo, entrevistada do Brasil em Pauta deste domingo (29), serão 280 bolsas em áreas como arquitetura, medicina e direito. “É o que a gente chama de ação emergencial”, disse. “No caso da covid são bolsas emergenciais que passarão a ser estratégicas sempre. A pandemia, nós estamos tentando vencê-la, mas ela nos trouxe muitos desafios”, acrescentou. Esse se esforço se soma aos R$ 200 milhões já destinados para bolsas de estudos do Programa de Combate a Epidemias. A presidente da Capes também falou sobre o trabalho da instituição. Entre as tarefas da Capes está a avaliação quadrienal de todos os programas de pós-graduação do país. “A pós-graduação num município ela transforma a vida daquelas pessoas e daquela comunidade”, disse. Segundo Cláudia Queda, o Brasil temi 7.053 cursos de pós-graduação pertencentes a 4.630 programas. São quase 100 mil bolsas. O Brasil em Pauta vai ao ar hoje, às 19h30, na TV Brasil. Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br/ Foto de Ekrulila no Pexels