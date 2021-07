Porco atropela Dragão na Chacrinha

Palmeiras faz 3x0 contra o Atlético em pelo estádio Antônio Accioly. Foi a sétima vitóriaconsecutiva do Palmeiras, que igualou a série mais vencedora desde a chegada de Abel Ferreira, em novembro do ano passado. O Alviverde lidera o Brasileiro com 28 pontos e ostenta estatísticas relevantes. Além do segundo melhor ataque da competição, com 24 gols, o time paulista é o terceiro que mais criou grandes chances (25) e o que mais finalizou à meta (60) e chutou de dentro da área (91), segundo o Sofascore, site especializado em estatísticas. Individualmente, o protagonista é Gustavo Scarpa. Líder de assistências do torneio nacional (sete), o meia é também o jogador com mais participação em gols (nove) e que mais oportunidades claras criou (seis). Já o Dragão sofreu segunda derrota em casa; e também a segunda goleada. Otime carpinteiro se mantém com 15 na tabela, e aí dá na zona da Copa Sul Americana. O Atlético volta a campo na próxima quarta-feira (21), às 22h, contra o Cuiabá, em jogo atrasado, válido pela 3ª rodada do Brasileirão Série A. Já o Palmeiras joga pela Libertadores da América, contra o Universidad Católica, do Chile, também na quarta-feira (21), às 19h15, pelas oitavas de final da competição. Ficha técnica:

Local: Estádio Antônio Accioly (Goiânia). Árbitro: Dênis da Silva Ribeiro Serafim (AL). Assistentes: Esdras Mariano de Lima Albuquerque (AL) e Brígida Cirilo Ferreira (AL). Renda: portões fechados ao público devido a pandemia do coronavírus. Cartões amarelos: Éder(2) e Zé Roberto(3) (A); Wesley (P). Gols: Éder (contra) 13’, Gustavo Scarpa (cabeça) 45’ e Breno Lopes 50’ do 2º tempo. Atlético: Fernando Miguel(11), Dudu Santos(11)/(45) (Arnaldo(5)/(22)), Oliveira(7)/(26), Éder(9)/(41) e Igor Cariús(10); Willian Maranhão(10)/(32), Marlon Freitas(11)/(42), Arthur Gomes(9) e André Luis(10) (Ronald(2)); Janderson(9)/(41) (Toró(1)(20)) e Lucão(10) (Zé Roberto(11)/(36)). Técnico: Eduardo Barroca(11). Palmeiras: Weverton, Mayke, Felipe Melo, Gustavo Gómez e Renan; Patrick de Paula (Danilo), Zé Rafael, Raphael Veiga (Breno Lopes) e Dudu (Gustavo Scarpa); Wesley (Viña) e Willian (Deyverson). Técnico: Abel Ferreira. Com informações da FGF, Agência Brasil e Rádio Sagres

