Polícia apreende carga de bicicletas roubadas

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas (Decar), deflagrou a Operação Cash Bike e prendeu em flagrante, em um chácara no município de Trindade, uma empresária de 35 anos. Ela é suspeita do crime de receptação de uma grande carga de bicicletas. No local, os policiais civis encontraram 21 bicicletas de uma carga total de 30 unidades. As bicicletas são de alto valor, chegando a custar até R$ 12 mil, porém, a empresária, que é dona de lavanderias em Trindade, chegou a vendê-las ao custo de R$ 2 mil. A investigação começou depois que o motorista da carga de bicicletas informou à Polícia Civil que, no dia 26 de junho, estava em um posto de combustíveis, em Aparecida de Goiânia, dormindo no caminhão quando viu, pelo retrovisor, que o baú do veículo foi rompido. Os suspeitos estavam armados, segundo ele, e furtaram 30 bicicletas. Os veículos foram repassados à empresária que vendeu parte deles por valor inferior ao de mercado. As bicicletas já recuperadas foram restituídas à empresa vítima. A carga estava avaliada em R$ 150 mil no total.

