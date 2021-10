Polícia apreende 500 kg de cocaína em Goiás

A droga foi localizada em fundo falso de uma carreta graneleira que transportava 25 toneladas de sementes de algodão. Motorista de 38 anos e o passageiro de 33 anos, foram presos em flagrante. Eles receberiam R$ 30 mil para levar a carga de cocaína até São Paulo Estima-se um prejuízo de R$ 90 milhões para a organização criminosa, fato que atinge sobremaneira o alicerce do crime organizado (Fotos: SSP-GO) As forças de segurança pública de Goiás e Mato Grosso, atuando de forma integrada, realizaram no sábado (2/10), a abordagem a uma combinação de veículos de carga e lograram êxito na apreensão de cerca de 500kg de cloridrato de cocaína na região central de Goiás. A droga foi localizada em fundo falso de uma carreta graneleira que transportava 25 toneladas de sementes de algodão. O motorista de 38 anos e o passageiro de 33 anos, foram presos em flagrante e encaminhados para a Central de flagrantes. Eles receberiam R$ 30 mil para levar a carga de cocaína até São Paulo. A ocorrência teve êxito, graças ao frutífero compartilhamento de informações entre as agências de inteligência da PRF/MT, PRF/GO, PMGO/PM2 e da PC/MT que resultaram na abordagem êxitosa do COD/PM com a PRF/GO. Com a precisa ação policial estima-se um prejuízo de R$ 90 milhões para a organização criminosa, fato que atinge sobremaneira o alicerce do crime organizado. Fonte: Secretaria de Segurança de Goiás (SSP-GO)