Pesquisa Voga mostra polarização entre Gustavo e Caiado e Lula disparado na disputa pela presidência em Goiás

Pesquisa contratada pela TV Gazeta revela que governador e prefeito de Aparecida polarizam a disputa pelo governo do Estado, no Senado a vantagem é do ex-ministro Henrique Meirelles e na corrida pela presidência o levantamento registra crescimento da rejeição e da desaprovação ao governo do presidente Jair Bolsonaro

Pelo visto, a disputa entre o governador Ronaldo Caiado (DEM) e o prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha (sem partido) será intensa ao longo do período eleitoral. A polarização entre a dupla ficou evidente a partir da nova pesquisa Voga BR, encomendada pelo Grupo Gazeta e divulgada nesta quinta-feira (03/02).

No levantamento foram medidas diversos cenários. Na pesquisa estimulada – aquela que o entrevistador apresenta o nome dos candidatos para o entrevistado – o governador Ronaldo Caiado apresenta 33,71% das intenções de voto enquanto Mendanha, 17,60%. Marconi Perillo (PSDB), que já governou o Estado em quatro oportunidades, tem 9,05%. O tucano, no entanto, ainda não definiu qual cargo irá concorrer ao longo das eleições.

Na pesquisa estimulada ainda foram mensurados os nomes do senador da República, Vanderlan Cardoso (PSD), com 4,46% dos votos, no entanto o parlamentar garante que não concorrerá a cargos neste pleito. Na quinta posição, aparece o deputado federal Major Vitor Hugo, do PSL, que tenta emplacar seu nome como representante do presidente Jair Bolsonaro na disputa pelo Palácio das Esmeraldas. Ele teria 3,47% da intenção eleitoral. Fecha a rodada Jânio Darrot, do Patriota, com 0,62% e Wolmir Amado, do PT, com 0,37%.

Darrot, no entanto, desistiu da pré-candidatura e irá apoiar o prefeito de Aparecida, Gustavo Mendanha ao longo do pleito. O candidato petista também avalia os cenários e pode abrir mão da candidatura caso um nome mais forte tope fazer palanque em solo goiano para o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Chama a atenção no levantamento estimulado, o número daqueles que não sabem ou não quiseram opinar: 13,51%. Nulos são 5,58%, seguido pelos votos brancos, 4,09%.

Quando o entrevistador não coloca nomes no levantamento e o entrevistado responde qualquer candidato, o governador Ronaldo Caiado também aparece na primeira posição, mas com menor índice: são 20,45% os que votariam hoje no democrata. Gustavo Mendanha segue na segunda posição com 10,53% da intenção de voto do eleitorado entrevistado. Chama atenção aqueles que não quiseram responder ou não sabem em quem votar: 55,76%, “liderando” essa pesquisa.

Neste cenário, o ex-governador Marconi Perillo (PSDB) aparece com bem menos intenção de voto e foi lembrado por 2,85%. O Major Vitor Hugo (PSL) tem 2,35% das intenções de voto e Vanderlan Cardoso, 1,86%. Wolmir Amado e Jânio Darrot, 0,12%, mesmo índice do pré-candidato a vice-governador, Daniel Vilela, do MDB e do deputado estadual Lucas Calil, do PSD e do ex-prefeito de Goianésia, Otávio Lage Filho.

Rejeição

Segundo a pesquisa Voga/Gazeta, Marconi Perillo tem 31,47% de rejeição, Ronaldo Caiado, 8,43%; Gustavo Mendanha, 4,21%; Vanderlan Cardoso, 3,59%; Major Vitor Hugo, 3,59%; Womir Amado, 1,98% e Jânio Darrot, 1,61%. Um quinto dos entrevistados (20,94%) não rejeita nenhum dos candidatos, 17,10% não opinou e 8,55% disseram que rejeitam todos.

Senado

Para o Senado o ex-ministro Henrique Meirelles (PSD) lidera em duas simulações. Na espontânea ele tem 4,09% e na estimulada, 14,62%. O deputado federal João Campos (Republicanos) registra 3,35% e 5,95%, respectivamente, enquanto o Delegado Waldir Soares (PSL), varia de 2,35% a 8,30% e o médico e deputado federal Zacharias Calil (DEM) não é citado na espontânea, mas pontua 7,35% na estimulada, com o ex-ministro Alexandre Baldy (PP) recebendo 2,35% na estimulada.

Para presidência da República a liderança na pesquisa é do ex-presidente Lula (PT), que tem 26,39% na espontânea e sobe para 34,32% na estimulada, enquanto o presidente Jair Bolsonaro (PL) varia de 24,16% a 29,49%. O ex-juiz Sérgio Moro (Podemos) apresenta uma performance fraca, oscilando de 4,21% a 7,68%. O ex-ministro Ciro Gomes (PDT) registra 2,60% a 4,34% e o governador João Dória (PSDB) conta com 0,50% na espontânea e 0,99% na estimulada. Na casa de 0,12% estão a senadora Simone Tebet (MDB), o senador Rodrigo Pacheco (PSD), o governador Eduardo Leite (PSDB), o deputado André Janones (Avante).

O número de indecisos é de 36,31% na espontânea e de 7,81% na estimulada; votos brancos (0,25% a 2,85%), nulo (2,80% a 3,35%) e nenhum (2,35% a 8,80%).

Rejeição

O presidente Jair Bolsonaro (PL) é o candidato com maior rejeição, com 40,89% dos goianos entrevistados pelo Voga dizendo que não votam de jeito nenhum nele, a seguir, com 35,07% está o ex-presidente Lula (PT). Sérgio Moro tem 1,80% de rejeição, Ciro Gomes, 1,61%; João Dória, 0,99%. Um total de 7,43% rejeita todos os candidatos e 6,72% não souberam responder.

Reprovação

O governo do presidente Jair Bolsonaro é reprovado por 44,11% dos goianos. Dos entrevistados, 32,09% consideram o governo péssimo, 12,02% qualificam como ruim. A aprovação é de 29%, entre os que consideram o governo bom(18,96%) e ótimo 10,04% atestam que é ótimo. Para 21,31% o governo é regular e 5,58% não souberam responder.

A pesquisa foi realizada entre os dias 24 e 28 de janeiro e colheu 807 entrevistas com eleitores goianos. Grau de confiança 95% e tem 3,5% de margem de erro para mais ou para menos. Foi registrada no TSE (BR – 022119/2022) e no TRE/GO (GO – 08694/2022).