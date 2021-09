Pesquisa Genial/Quaest: Lula tem 46% contra 26% do presidente Bolsonaro

A terceira rodada da pesquisa Genial/Quaest, iniciada em julho, mostra que cresceram as chances de o ex-presidente Lula (PT) vencer no primeiro turno as eleições presidenciais de 2022. Nas cinco simulações feitas pela pesquisa e também quando os entrevistados respondem a pergunta se conhecem o candidato, se votariam ou poderiam votar nele, Lula é líder disparado. Na pesquisa estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados, Lula bate Bolsonaro e os demais nos cinco cenários simulados, como mostrou reportagem de Reinaldo Azevedo, do UOL. Na primeira simulção, Lula tem 46% das intenções de votos, contra 26% do presidente Jair Bolsonaro (ex-PSL). Ciro Gomes (PDT) aparece em terceiro lugar, com 8%; o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), em quarto, com 6%. Na sequência estão o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM), com 1%. Disseram que não vão votar em ninguém, ou seja, vão votar em branco, anular, 7% dos entrevistados e 5% estão indecisos. Na segunda simulação, Lula sobe para 47% e Bolsonaro maném os 26%. Já Ciro vai a 9%, Doria (6%), ninguém (8%) e indecisos (5%). Na terceira simulação, Lula tem 46% das intenções de votos contra os mesmos 26% de Bolsonaro. Na sequência vêm Ciro, com 8%; Doria (5%); a senadora Simone Tebet (MDB), surge com 2%; ninguém (8%) e indecisos (5%). Na quarta simulação, Lula surge com 44% das intenções de voto contra 25% de Bolsonaro. Ciro cai para 6%, Doria para 3%, o apresentador José Luiz Datena (PSL) surgte com 7%; e o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta (DEM), aparece com 2% e Simone Tebet (1%). Ninguém alcança 6% e os indecisos, 5%. Na quinta e última simulação, Lula tem 44% das inteções de voto contra 24% de Bolsonaro; Ciro (7%), Datena (7%), Mandetta (2%), o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB, aparece com 2%, Simonet Tebet (1%), ninguém (7%) e indecisos (5%). Conhecem, votariam e poderiam votar Quando perguntados se conhecem os pré-candidatos, se votariam ou poderiam votar neles, 58% dos entrevistados disseram conhecer Lula, que votariam ou prentedem votar no petista. Disseram que conhecem, votariam ou poderiam votar em Bolsonaro, 34%; em Ciro, 33%; no Datena, 33%; em Doria, 20%; em Mandetta, 13%; Rodrigo Pacheco, 7%; Eduardo Leite, 10%; e na senadora Simone Tebet, 5%. Pesquisa espontânea Nas simulação espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados, 45% disseram que vão votar em Lula. Apenas 23% citaram Bolsonaro espontaneamente. Nem Bolsonaro nem Lula (25%). Não sabe/Não respondeu (7%). Conhecem o candidatos, mas não votariam nele Bolsonaro alcança 62% de citações quando os entrevistados são perguntados se conhecem o candidato, mas não votariam nele de jeito nenhum. Doria vem em segundo lugar, com 57%; Ciro em terceiro, com 53%; seguido por Datena (46%), Mandetta (41%), Lula (40%), Rodrigo Pacheco (31%), Eduardo Leite (28%), Simone Tebet (14%). Metodologia da pesquisa A Genial/Quaest ouviu 2 mil pessoas entre os dias 26 e 29 de agosto. A margem de erro da pesquisa é de três pontos para mais ou para meno