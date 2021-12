Pesquisa Atlas mostra que Bolsonaro tem 19% de aprovação e 65,3% de reprovação

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) nunca esteve tão mal avaliado como agora. Segundo pesquisa Atlas, divulgada pelo Valor Econômico, nesta segunda-feira (29), apenas 19% dos brasileiros classificam a administração como ótima ou boa. É a primeira vez que o mandatário tem um número abaixo de 20% desde o início do levantamento. Há um ano, a aprovação ao desempenho do presidente era de 31%. Em janeiro de 2019, 39%. Em um segundo critério para avaliar o desempenho de Bolsonaro, entrevistaram responderam sem a opção “regular”. Nessa, o pico dos que desaprovam alcançou 65%. Já os que aprovam, 29%, a menor taxa nessa série. Para chegar a esses números, a Atlas colheu respostas de 4.921 eleitores, o que resulta numa margem de erro de um ponto. No polo oposto, a soma dos que o classificam como ruim ou péssimo alcança 60%. Para outros 20%, a gestão é regular. Num dos dados mais importantes, 72,3% avaliam que a economia está ruim e no caminho errado. Só 9,7% julgam o atual quadro como bom. Para 59,2%, a corrupção está aumentando (23,6% acham que está diminuindo; 14,1% não acreditam nem em uma coisa nem em outra). Para 65,2%, a criminalidade está crescendo (13,6% acham o contrário; 16,2% não enxergam nem uma coisa nem outra). Ao todo, foram feitas 4.921 entrevistas de forma online e a pesquisa também um pico de 65% dos brasileiros que desaprovam Bolsonaro. Num dos dados mais importantes, 72,3% avaliam que a economia está ruim e no caminho errado. Os responsáveis pela pesquisa apontam um cansaço dos brasileiros com o bolsonarismo e um desgaste que veio para ficar. Com informações do DCM