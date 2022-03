A solicitação do pastor teria ocorrido em abril de 2021 durante um almoço em Brasília, logo após uma reunião com o próprio ministro Milton Ribeiro, dentro do MEC.

Fila da propina

Além de controlar a agenda de Milton Ribeiro, do MEC, para eventos com prefeitos, os pastores evangélicos citados nos áudios do ministro também “organizavam a fila” para a liberação de recursos da educação para as prefeituras. Essa informação é de acordo com um funcionário de alto escalão do ministério que acompanhava o processo.

Para esse funcionário, segundo a coluna de Malu Gaspar no Globo, as cidades acertavam a liberação da verba com deputados e senadores, que usavam o chamado orçamento secreto para fazer os repasses aos seus redutos eleitorais.

O dinheiro, que em tese vinha do bilionário Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, era administrado pelos três principais partidos do centrão: PP, PL e Republicanos. Mas nem sempre o dinheiro saía, mesmo quando as emendas vinham carimbadas do Congresso. A demora deixava os prefeitos aflitos. Aí, a única forma de o dinheiro sair era procurar os dois pastores, Gilmar Santos e Arilton Moura.