Iniciativa promove doação de brinquedos, roupas, calçados, material escolar e afins para crianças A campanha Papai Noel dos Correios já está disponível, com a proposta de "tirar um sonho do papel". A iniciativa promove a adoção de cartas de crianças em situação de vulnerabilidade social, nas quais pedem brinquedos, roupas, calçados, material escolar e afins. A participação na 32º edição da campanha pode ser feita pela internet ou presencialmente.

Quem pode enviar a carta? As cartas enviadas devem ser escritas por crianças em situação de vulnerabilidade social, com até 10 anos de idade (crianças portadoras de deficiência não têm limite de idade), de escolas da rede pública de ensino, escolhidas pelas secretarias municipal e estadual de Educação, que estão na Educação Infantil ou no Ensino Fundamental até o 5º ano. Também só é possível enviar uma carta por criança.

Confira as condições das cartas Depois de ser escrita de maneira legível, a carta deve ser digitalizada. O formato a ser enviado é JPG ou PNG, com até 2Mb e no máximo 150 dpi. Depois, basta fazer o upload da carta no site da campanha. Segundo os Correios, não serão selecionadas as cartas que tenham endereço, telefone e/ou foto da criança. A identificação da criança será realizada somente no momento do cadastro e, em nenhuma hipótese, será divulgada aos padrinhos que adotarão a carta. Até a semana passada, mais de 82 mil cartas já haviam sido recebidas pelos Correios de crianças de todo o Brasil.

Como adotar uma carta? Para adotar, é necessário se deslocar até uma unidade participante ou acessar o blog da campanha. No site, basta clicar em “Adote uma carta”, fazer o cadastro nos Correios e escolher o estado e o município. Depois, é possível ler e escolher uma carta. O prazo para enviar uma carta é 10 de dezembro, se presencialmente, ou 17 do mesmo mês, online. Para adotar a cartinha, o prazo também é dia 17 de dezembro. Os locais e os horários de atendimento dos pontos de adoção estão disponíveis no site da campanha. Fonte: https://www.brasildefato.com.br/ Site da Campanha Papai Noel dos Correios https://blognoel.correios.com.br/blognoel/index.php