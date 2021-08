Um assunto extremamente delicado e tabu é sobre a MORTE. Sim, ainda temos dificuldades em lidar com este assunto. Muitas vezes, quando vamos conversar sobre, o que ouvimos é: - Deus me livre - Vira esta boca para lá - NInguém vai morrer aqui E assim, seguimos com a doce ilusão de que este dia não chegará, sendo que é a ÚNICA certeza que temos. Estamos vivendo um momento surreal (não acho outra palavra) em tempos de pandemia. Distanciamento físico, e de repente, uma perda inesperada. Não estamos preparados para perder alguém. Não fomos educados para falar sobre este assunto. É triste e extremamente difícil este momento. Em tempos de pandemia, não temos nem a opção de estar junto com as pessoas que amamamos. No exato momento desta perda, não temos o direito de dar o último adeus. Não há a possibilidade do encontro no leito do hospital. Quando recebemos a notícia da morte, não podemos velar. Ao perder pessoas queridas, fui buscar informações sobre o LUTO, e a importância de respeitar a forma como cada pessoa lida com ele. 1. Negação (Solidão, Tristeza e Arrependimento) 2. Raiva 3. Negociação (Questionamentos) 4. Depressão 5. Aceitação A primeira fase do luto é a NEGAÇÃO, uma etapa de muita DOR e CULPA, quando há os questionamentos de que poderíamos ter feito algo para evitar; SOLIDÃO, quando a pessoa se afasta com medo de mais perdas. O importante é demonstrar que estamos por perto, caso a pessoa precise e, também, TRISTEZA, pois é percebido que aquela conexão construída ao longo do tempo se foi, a ausência física é extremamente dolorosa. A segunda fase é a da RAIVA, há o questionamento e a luta contra o que houve, no intuito de extravasar. Neste período, o relacionamento fica delicado entre as pessoas. A terceira fase é a NEGOCIAÇÃO, onde os questionamentos ficam evidentes e a pessoa gostaria de ter ido no lugar de quem partiu. A quarta fase é a da DEPRESSÃO, a fase que costuma durar bastante tempo e a que a pessoa enlutada precisa de apoio. Neste período, a melancolia, impotência, desesperança e culpa rondam e é preciso cuidado para que a pessoa busque ajuda. a culpa se instala, pois tendemos a arrepender de certas atitudes. A quinta e última fase é a da ACEITAÇÃO, quando há uma consciência do que houve, trazendo as lembranças dos bons momentos e quando a paz se instala, mesmo que há ausência de alegria. A partir desta fase, há o intuito de prosseguir a vida. Precisamos estar atentos e atentas para que possamos auxiliar, estando perto de quem está de luto. OS FLORAIS DE BACH NO AUXÍLIO AO LUTO A Terapia Floral é uma grande aliada neste momento, já que os 38 florais de Bach estão ligados às emoções e sentimentos e vão ajudar quando a raiva, a culpa, a solidão forem as companheiras deste processo. Segundo a Terapeuta Floral, Vaneska Santos, (https://eusouterapeutafloral.com.br/terapeuta-floral-online/ ), "a Terapia Floral complementa o tratamento junto aos profissionais da área da Psicologia e/ou Psiquiatria, importante para que haja uma compreensão de todo este processo necessário sobre o luto. Cada pessoa tende a reagir de forma diferente, e precisamos respeitar e acolher estas reações. O mais importante é que podemos oferecer nossa companhia, nosso ombro amigo nestas situações tão difíceis e delicadas para quem passa pelo luto. No universo dos Florais de Bach, deixo aqui dois florais excelentes para este processo: 1. Star Of Bethlehem 2. Pine O modo de uso são 4 gotas de 6 a 8 vezes ao dia, nos primeiros dez dias, e após este período, 4x ao dia. O frasco de tratamento (30ml) é manipulado em farmácia homeopática. Após este período, há a necessidade de dar continuidade ao tratamento para indicação de novos Florais, à medida que as fases forem sendo vividas. RESPEITE SEU LUTO Por fim, é imprescindível que o luto seja respeitado. Não queira pular etapas, não tome atitudes no momento de tristeza e dor. E nós, quando tivermos alguém que passou por uma perda, podemos ter apenas uma atitude: ESTENDER AS MÃOS e acolher, respeitando o sofrimento desta pessoa. Texto: Vaneska Santos Leia Mais Sobre Florais de Bach https://aparecidanet.com.br/o-poder-da-terapia-floral/ Os Florais de Bach e os Benefícios durante o Luto - 2021 2

