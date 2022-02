Orquestra Filarmônica se apresenta nesta sexta-feira às 20hs no anfiteatro municipal

Orquestra Camerata Filarmônica de Goiás se apresenta no Anfiteatro Municipal Cantor Leandro, às 20h, nesta sexta-feira,4, sob regência do maestro Alessandro Borgomanero. O Projeto Musicalidades – música nas cidades goianas – tem patrocínio do Banco do Brasil; produção do Instituto Rizzo e apoio da Secretaria Municipal de Cultura. Além de oferecer apresentações de música clássica gratuitamente, o ‘Projeto Musicalidades’ também desenvolve atividades educacionais com crianças matriculadas na rede municipal de ensino das cidades que recebem as apresentações. Uma semana antes do concerto, os estudantes participam de oficinas de música promovidas pela organização do evento. “Agora, com nosso moderno anfiteatro temos condições de receber grandes apresentações em nossa cidade. A apresentação será gratuita e convidamos todos que gostam de música clássica e também quem nunca teve oportunidade de assistir uma apresentação para prestigiar o concerto desta sexta-feira”, diz o secretário municipal de Cultura, Avelino Marinho. A apresentação da Orquestra Camerata Filarmônica de Goiás está inserida dentro da programação comemorativa aos 100 anos de Aparecida. A cidade irá celebrar o centenário em 11 de maio. Até lá, várias atividades serão realizadas em alusão a data. Protocolo O uso de máscara é obrigatório para os espectadores durante a apresentação e ainda, conforme a legislação vigente na cidade, a capacidade máxima permitida para eventos em locais fechados é de 50%. Assim, 300 pessoas poderão assistir à apresentação.