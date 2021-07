O QUE É NEUROBRANDING?

O conceito de Neurobranding pode ser definido como um estudo que envolve comportamento humano e relações com marcas e mercados. Em termos simples, esta ciência visa entender a relação entre as pessoas e o que elas compram / desejam. Além disso, também se refere ao comportamento de compra, ou seja, aos pensamentos e comportamentos do público diante de coisas que considera interessantes. Não é à toa que é considerada uma ciência essencial para os negócios, garantindo que mais consumidores sejam influenciados pela empresa ou marca. É importante ressaltar também que a utilização de marcas neuronais no setor comercial visa melhorar a rentabilidade das empresas. Dessa forma, é possível entender com precisão o comportamento do consumidor no processo de compra e, a partir daí, tomar medidas para agilizar a decisão de compra. De acordo com alguns especialistas no assunto, o foco principal desta pesquisa é entender exatamente como a memória é construída. Com base na memória e compreensão do treinamento, é possível atingir esse objetivo de forma estratégica. O que as empresas podem obter com isso? Além de aumentar as vendas, há outro desejo por trás da pesquisa neurobranding: consolidar uma ideia no mercado. Quando você olha para as grandes marcas, descobre que elas são cheias de significado. Elas geram sentimentos e emoções no público, despertam memórias e influenciam o público. Esse poder que as empresas procuram quando começam a usar esses estudos em seus negócios. Através da ligação emocional, você pode não só vender, mas também se tornar uma referência para o mercado. Sabendo que para chamar a atenção nas redes sociais temos apenas milissegundos como utilizar o neurobranding? 1 Storytelling ou seja conte sua história Para iniciar essa lista de dicas de como aplicar a pesquisa da memória nas redes sociais, é preciso pensar que essa estratégia também faz parte da história. Mesmo que os consumidores às vezes parecem esquecer as coisas rapidamente, não é o caso. Especialmente quando falamos sobre resultados ou experiências ruins, a memória pode reter essas informações por anos. Pense em um restaurante que entregou seu pedido por engano ou o tempo de entrega é mais longo do que você disse. Portanto, para aplicar essa estratégia, comece contando a história da sua marca. Histórias se conectam demais. Mostre ao público como seu negócio nasceu, as dificuldades encontradas ao longo do caminho e até mesmo suas pequenas conquistas. Crie uma história para deixar o público mais confiante e acreditar que você realmente deseja que as coisas aconteçam. 2 Defina seu propósito Provavelmente, você já percebeu que todas as grandes marcas de sucesso possuem um ideal, um propósito. Esse ideal funciona como um tipo de bússola, que guia o negócio em direção ao sucesso e a continuidade de ação durante os anos. Mais importante, esse propósito aproxima o público, que não só a vê como uma empresa que quer vender, mas também se preocupa verdadeiramente com seu produto, com as informações que você dará. 3 Criar conexão emocional São as crenças que as pessoas têm sobre o que elas acreditam sobre o mundo e sobre elas mesmas. O que significa isto, são as informações que você colocará em cima da sua audiência e quais são as informações que você irá tirar em cima da audiência. Ex: não coma glúten que faz mal, por conta disto. Tal produto faz bem por conta disto. O tipo das informações vão gerar impacto nas pessoas que seguem sua marca e geram emoções desempenham um papel fundamental nas decisões de compra dos clientes. Na maioria das vezes, as compras são realizadas pela emoção, é o nosso sistema límbico do cérebro que é acionado e nos faz comprar. 4 Gatilhos mentais Outra maneira utilizada pelo neuromarketing para atingir objetivo de compra é por meio de gatilhos mentais. O gatilho mental mais forte para decisão de compra por emoção é o gatilho da escassez. Compre agora, vai acabar, vou fechar a venda. Não terá mais, da próxima vez será mais caro. Os principais gatilhos mentais são: Escassez

Urgência

Autoridade

Reciprocidade

Prova Social

Antecipação

Novidade

Dor X Prazer Entenda que nas redes sociais é preciso entender sobre os gatilhos mentais e principalmente sobre a antropologia das redes. Entender de pessoas e sobre pessoas. Nas redes você irá vender se entender sobre pessoas. Todo seu conteúdo o que seu produto resolve é para resolver a dor das pessoas, como impactar as pessoas. Entenda que todas as pessoas querem sete coisas na vida e isto reflete muito fortemente nas redes sociais e também no processo de compra: se divertir

se sentir amado

pertencer a um grupo

ter uma recompensa

ter segurança

reciprocidade

entender de pessoas, pois tudo é sobre pessoas Este assunto é muito vasto nele também entram as cores e inclusive o assunto que falamos na semana passada sobre marketing sensorial. É um assunto super vasto e interessante que vale muito a pena aprofundar. Vivian Perpétuo Gestora de Redes Sociais @vivianperpetuo [email protected]

O conceito de Neurobranding pode ser definido como um estudo que envolve comportamento humano e relações com marcas e mercados. Em termos simples, esta ciência visa entender a relação entre as pessoas e o que elas compram / desejam. Além disso, também se refere ao comportamento de compra, ou seja, aos pensamentos e comportamentos do público diante de coisas que considera interessantes. Não é à toa que é considerada uma ciência essencial para os negócios, garantindo que mais consumidores sejam influenciados pela empresa ou marca. É importante ressaltar também que a utilização de marcas neuronais no setor comercial visa melhorar a rentabilidade das empresas. Dessa forma, é possível entender com precisão o comportamento do consumidor no processo de compra e, a partir daí, tomar medidas para agilizar a decisão de compra. De acordo com alguns especialistas no assunto, o foco principal desta pesquisa é entender exatamente como a memória é construída. Com base na memória e compreensão do treinamento, é possível atingir esse objetivo de forma estratégica. O que as empresas podem obter com isso? Além de aumentar as vendas, há outro desejo por trás da pesquisa neurobranding: consolidar uma ideia no mercado. Quando você olha para as grandes marcas, descobre que elas são cheias de significado. Elas geram sentimentos e emoções no público, despertam memórias e influenciam o público. Esse poder que as empresas procuram quando começam a usar esses estudos em seus negócios. Através da ligação emocional, você pode não só vender, mas também se tornar uma referência para o mercado. Sabendo que para chamar a atenção nas redes sociais temos apenas milissegundos como utilizar o neurobranding? 1 Storytelling ou seja conte sua história Para iniciar essa lista de dicas de como aplicar a pesquisa da memória nas redes sociais, é preciso pensar que essa estratégia também faz parte da história. Mesmo que os consumidores às vezes parecem esquecer as coisas rapidamente, não é o caso. Especialmente quando falamos sobre resultados ou experiências ruins, a memória pode reter essas informações por anos. Pense em um restaurante que entregou seu pedido por engano ou o tempo de entrega é mais longo do que você disse. Portanto, para aplicar essa estratégia, comece contando a história da sua marca. Histórias se conectam demais. Mostre ao público como seu negócio nasceu, as dificuldades encontradas ao longo do caminho e até mesmo suas pequenas conquistas. Crie uma história para deixar o público mais confiante e acreditar que você realmente deseja que as coisas aconteçam. 2 Defina seu propósito Provavelmente, você já percebeu que todas as grandes marcas de sucesso possuem um ideal, um propósito. Esse ideal funciona como um tipo de bússola, que guia o negócio em direção ao sucesso e a continuidade de ação durante os anos. Mais importante, esse propósito aproxima o público, que não só a vê como uma empresa que quer vender, mas também se preocupa verdadeiramente com seu produto, com as informações que você dará. 3 Criar conexão emocional São as crenças que as pessoas têm sobre o que elas acreditam sobre o mundo e sobre elas mesmas. O que significa isto, são as informações que você colocará em cima da sua audiência e quais são as informações que você irá tirar em cima da audiência. Ex: não coma glúten que faz mal, por conta disto. Tal produto faz bem por conta disto. O tipo das informações vão gerar impacto nas pessoas que seguem sua marca e geram emoções desempenham um papel fundamental nas decisões de compra dos clientes. Na maioria das vezes, as compras são realizadas pela emoção, é o nosso sistema límbico do cérebro que é acionado e nos faz comprar. 4 Gatilhos mentais Outra maneira utilizada pelo neuromarketing para atingir objetivo de compra é por meio de gatilhos mentais. O gatilho mental mais forte para decisão de compra por emoção é o gatilho da escassez. Compre agora, vai acabar, vou fechar a venda. Não terá mais, da próxima vez será mais caro. Os principais gatilhos mentais são: Escassez

Urgência

Autoridade

Reciprocidade

Prova Social

Antecipação

Novidade

Dor X Prazer Entenda que nas redes sociais é preciso entender sobre os gatilhos mentais e principalmente sobre a antropologia das redes. Entender de pessoas e sobre pessoas. Nas redes você irá vender se entender sobre pessoas. Todo seu conteúdo o que seu produto resolve é para resolver a dor das pessoas, como impactar as pessoas. Entenda que todas as pessoas querem sete coisas na vida e isto reflete muito fortemente nas redes sociais e também no processo de compra: se divertir

se sentir amado

pertencer a um grupo

ter uma recompensa

ter segurança

reciprocidade

entender de pessoas, pois tudo é sobre pessoas Este assunto é muito vasto nele também entram as cores e inclusive o assunto que falamos na semana passada sobre marketing sensorial. É um assunto super vasto e interessante que vale muito a pena aprofundar. Vivian Perpétuo Gestora de Redes Sociais @vivianperpetuo [email protected]