O PROCESSO QUE VENDE QUALQUER COISA NO MARKETING DIGITAL

Como acontece a venda? A venda acontece 100% dentro da mente e 85% é um processo puramente emocional, ou seja, venda é um estado emocional e uma conclusão inevitável. O fato é que praticamente ninguém precisa comprar nada a não ser em momentos de sobrevivência. Simplesmente, você se convence de que precisa comprar algo no momento exato que você coloca aquilo como uma prioridade na sua vida. Como fazer a pessoa colocar seu produto como prioridade na vida dela? Basta você instalar uma forte emoção dentro da pessoa através de estímulos externos e internos. E como? Basta você ter um pouco de atenção nos comerciais, pois eles não mostram um produto e sim mostram um estilo de vida. Quando você vai ao shopping, mesmo que não vá para comprar nada e passa em frente uma loja e vê uma roupa incrível na vitrine ou você está na rede social só passando feed e a pessoa apresenta, num vídeo de 15 segundos aquele look incrível numa paisagem paradisíaca. Você se vê dentro daquele look, naquele lugar… e aí acontece a mágica. E que mágica é esta? Acontecem estímulo externo que é o que você vê e quando, você vê e se imagina naquela roupa, naquele lugar provoca o seu estímulo interno. Quando os dois estímulos se encontram: deu match! Acontece algo em segundos dentro do seu cérebro. Vem um resgate do seu passado e qual o resultado que você terá quando estiver de posse que o produto te dará. Perceba que ninguém compra uma furadeira ou um furo na parede e sim, o quadro pendurado na parede, ou seja, as pessoas compram a sensação que aquilo vai dar para ela. Quando acontece a união destes dois estímulos, externo e interno, eles te convence que você precisa adquirir o produto. E, depois que você tomou a decisão dentro de você, só faltará a ação de fato para comprar. Para tomar esta ação seu cérebro vai buscar uma justificativa racional, e ele irá encontrar, para fazer a compra. Você sabia que existem pessoas que podem tornar este processo ainda mais rápido? Sim, o vendedor. Atenção nesta afirmação: “As pessoas não compram porque elas não sabem que elas precisam comprar. Elas simplesmente não têm consciência que precisam comprar.” E o bom vendedor precisa mostrar para a pessoa que ela precisa do seu produto/serviço. Em 1966, em seu livro "Breakthrough Advertising” o autor Eugene Schwartz mapeou que existem 5 níveis de consciência. Quais são os 5 níveis de consciência? Nível 1 - Totalmente inconsciente ou alheio ao problema Nível 2 - Consciente do problema Nível 3 - Consciente da solução Nível 4 - Consciente de você Nível 5 - Consciente do seu produto e serviço Atenção: saiba que existem muito mais pessoas inconscientes do que consciente do seu mercado/nicho, do seu produto e, através do entendimento você conseguirá falar com os consumidores de todas as bases para a ponta. Ou seja, você entendendo isto conseguirá guiar as pessoas que entrarem em contato com a solução para o nível 5. Nível 1 - Totalmente Inconsciente São as pessoas que não sabem que tem problema ou mesmo que existe solução para o problema que ela tem. É preciso que você desperte a atenção desta pessoa através de uma quebra de padrão. Você, resumidamente, terá que fazer isto mostrando uma novidade que ele não sabe, mas deveria saber, através de uma história, uma chamada contraintuitiva. Depois que captar a atenção dela, você precisará provar que esta pessoa tem um problema que nem mesmo ela sabia. Nível 2 - Consciente do Problema Depois que entender que tem o problema, a pessoa irá começar ter um incômodo impossível de ignorar. Um desejo pela solução do problema, mas ele não sabe a solução. Neste nível você não pode falhar em guiá-lo para uma possível solução deste problema. É preciso você mostrar para ele que ele tem esse problema, caso você não o faça rápido ele irá voltar para o Nível 1 e continuará sem saber ou mesmo vai esquecer que possui o problema. Para você não perder essa pessoa será necessário usar a máxima do marketing que diz: “Descreva o meu problema melhor que eu mesmo e eu saberei que você tem a solução!” Portanto, aponte todos os problemas que a pessoa está passando através de uma história (storytelling) no marketing de conteúdo é possível fazer mostrando todas as complicações que a pessoa pode ter quando tem este problema. Nesta fase a solução não é o seu produto, ainda! Ou seja, você não venderá nada. A pessoa ainda terá que fazer um processo antes. Lembre-se: a compra é uma jornada. Nível 3 - Consciente da Solução Já sabe que tem um problema, já está profundamente incomodado com o problema e já sabe que existe uma solução. Esta é a hora que é preciso que você seja mais que um guia, um mentor certo para levá-lo para uma vida diferente. Agregando valor com seu conteúdo através dos seus resultados e do resultado das pessoas que você já ajudou. A pessoa irá começar a fazer aquilo que você está dizendo para experimentar. Nível 4 - Consciente de Você Aqui a pessoa já te segue, consome seu conteúdo, já tem micro resultados. Você gera cada vez mais valor para a vida desta pessoa e, gerando mais valor na vida dela você irá instalar o gatilho da reciprocidade, que é um gatilho muito forte onde a pessoa além de consumir seu conteúdo gratuito ela deseja retribuir de alguma forma e começa a compartilhar seu conteúdo com outras pessoas. Ela já criou afinidade com você, já está se tornando mais familiar e próxima. As pessoas tendem a comprar de quem elas gostam e tem afinidade. Neste momento já existe também, troca de experiências com as pessoas que também já te seguem e que passaram pelo mesmo problema que você e você as ajudou a transformar aquela situação. E, quanto mais conteúdo bom você gerar, mais autoridade você se tornará. É, nesta fase, que a pessoa vai querer a solução definitiva para o problema dela de uma vez por todas. A pessoa irá precisar de um veículo forte, vai querer estar mais próxima dentro de uma comunidade exclusiva onde ela conquistará a vida transformada. Você será o guia e mentor desta pessoa. E aqui você vai apresentar sua solução. Nível 5 - Consciente do seu produto/solução Aqui ela já sabe tudo sobre você e seu produto, ela já está convencida. Aqui só faltará ela entrar em ação. Então, é hora de você apresentar a sua oferta e será um excelente motivo para ela agir agora! Você apresentará sua oferta. Oferta é o que você vende e é composta por: produto/serviço

bônus

brinde

desconto

quantidade limitada (para poucas pessoas)

tempo limitado

condições especiais A oferta é uma oportunidade da pessoa adquirir aquele produto. É a melhor oportunidade e por isso ela deve adquirir agora e não depois. Produto é o que você entrega. Sempre entregue mais do que foi prometido - overdelivery (https://aparecidanet.com.br/overdeliverypor-vivian-perpetuo/. Esses são os 5 níveis de consciência e como você deve conduzir cada pessoa de cada nível para o nível 5. É um trabalho constante, uma jornada mas o resultado é surpreendente. Você entende porque devemos entregar muita qualidade para as pessoas que seguem nas nossas redes e o porque devemos chamar a atenção através do conteúdo apresentado? Para finalizar quero ressaltar o que foi dito no início: que a maioria das pessoas estão no nível 1, ou seja, estão totalmente inconscientes/alheios ao seu problema e precisa de um bom vendedor para mostrar que ela tem o problema e que você tem a solução. Até semana que vem. O PROCESSO QUE VENDE QUALQUER COISA NO MARKETING DIGITAL 2