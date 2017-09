Nova Veneza abre inscrições para concurso público

Estão abertas a partir de hoje, 04, as inscrições para o concurso público da prefeitura de Nova Veneza, região metropolitana de Goiânia. Serão oferecidas 74 vagas imediatas mais cadastro de reserva. Os vencimentos variam de acordo com o cargo pretendido, R$ 937,82 a R$ 2.068,92. O certame terá validade de 2 anos podendo ser prorrogado por igual período.

Vagas

Serão oferecidas vagas para o ensino fundamental para preenchimento de cargo como:

Agente de Combate as Edemias, 06 vagas.

Agente Comunitário de Saúde, 05 vagas.

Auxiliar de Serviços Gerais, 05 vagas.

Gari, 03 vagas.

Guarda noturno, 05 vagas.

Merendeira, 02 vagas.

Motorista, 05 vagas.

Operador de Maquinas, 04 vagas.

Vigilante, 02 vagas.

Jardineiro, 02 vagas.

Pedreiro, 02 vagas.

Trabalhador Braçal, 06 vagas.

Vagas oferecidas para nível médio:

Auxiliar de Saúde Bucal, 01 vaga.

Auxiliar de biblioteca, 01 vaga.

Monitor, 05 vagas.

Técnico em enfermagem, 02 vagas.

Vagas oferecidas para nível superior:

Professor de língua inglesa, 01 vaga.

Professor de libras, 01 vaga.

Professor de educação física, 01 vaga.

Professor, 10 vagas.

As inscrições serão feitas somente pela internet no site da banca examinadora www.institutocidades.org.br o valor da taxa de inscrição dependendo do cargo varia de R$ 80,00 a R$ 110,00 reais. As inscrições podem ser feitas ate as 23h59min do dia 08 de outubro de 2017. As provas serão realizadas em Nova Veneza no dia 12 de novembro de 2017 em horário a definir pela banca examinadora.