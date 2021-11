Neste sábado tem mutirão de vacinação em Aparecida em 11 postos e no drive-thru

Prefeitura aguarda cerca de 1.000 moradores para receber a primeira dose, em 11 postos. Locais funcionam mediante agendamento. No Drive da Cidade Administrativa não é necessário marcação. Aplicação da segunda dose e dose de reforço ocorrerá em 6 postos, por livre demanda Neste sábado, 30 de outubro, a Prefeitura de Aparecida vai realizar um novo Mutirão de Vacinação contra a Covid-19. Nesta edição, qualquer morador acima de 12 anos pode agendar a aplicação da primeira dose em 11 postos. A marcação é feita pelo aplicativo Saúde Aparecida. O acesso à ferramenta pode ser feito pelo site da Prefeitura: aparecida.go.gov.br. Cerca de 1.000 vagas estarão disponíveis na plataforma ainda hoje, a partir das 17 horas. Quem decidir realizar o agendamento poderá escolher os seguintes locais para receber a Dose 1 do imunizante: Unidades Básicas de Saúde (UBS´s) dos setores Mansões Paraíso, Colina Azul, Bandeirantes, Parque Trindade, Cruzeiro do Sul, Cândido de Queiroz, Retiro do Bosque, Anhambi, Veiga Jardim e Andrade Reis e a Central de Imunização. As unidades funcionam das 8 às 16 horas. Aos sábados a Central funciona das 8 às 17 horas. Além disso, a população também poderá ser imunizada com a primeira dose, sem necessidade de agendamento, no drive-thru da Cidade Administrativa. Aos sábados o local funciona das 8 às 17 horas. A primeira dose é aplicada mediante a apresentação de documento de identidade ou certidão de nascimento, CPF ou Cartão SUS e comprovante de endereço. Os adolescentes precisam estar acompanhados de um responsável maior de idade. Segunda dose A aplicação da segunda dose também continua neste sábado, 30. O serviço estará disponível em seis postos: drive-thrus do Aparecida Shopping e Centro de Especialidades, Central de Imunização e as UBS´s dos setores Anhambi, Veiga Jardim e Andrade Reis. Os drives e a Central funcionam das 8 às 17 horas e as UBS´s das 8 às 16 horas. Para receber a segunda dose em Aparecida não é necessário agendar, basta apresentar documento de identidade e CPF ou Cartão SUS e o Cartão de Vacinação. Moradores vacinados com a primeira dose da Pfizer e da AstraZeneca até o dia 25 de agosto já podem receber o reforço, independentemente da data prevista no cartão de vacinação para aplicação da segunda dose. Já a aplicação da segunda dose da Coronavac continua normalmente. A administração do reforço desse imunizante se mantém seguindo a data prevista no Cartão. Dose de reforço No sábado, 30, a Prefeitura também segue aplicando a dose de reforço da vacina (“terceira dose”) em idosos acima de 60 anos, profissionais de saúde e imunossuprimidos. O serviço estará disponível em seis postos, sem necessidade de agendamento: drive-thrus do Aparecida Shopping e Centro de Especialidades, Central de Imunização e as UBS´s dos setores Anhambi, Veiga Jardim e Andrade Reis. Os drives e a Central funcionam das 8 às 17 horas e as UBS´s das 8 às 16 horas. Para os idosos receberem a terceira dose do imunizante é necessário respeitar o intervalo de seis meses após a última dose do esquema vacinal (segunda dose ou dose única), independentemente da vacina aplicada. Para os imunossuprimidos o intervalo é de 28 dias. Para os profissionais de saúde, todos aqueles que receberam a segunda dose até 15 de abril já estão aptos a receberem o reforço. A aplicação da terceira dose ocorre mediante apresentação de documento pessoal, CPF e cartão de vacinação. Imunossuprimidos precisam apresentar ainda laudo médico e os profissionais de saúde precisam comprovar atuação. Feriado Conforme decreto publicado ontem, 28, pela Prefeitura de Aparecida, o feriado em alusão ao Dia do Servidor Público foi transferido para a próxima segunda-feira, 1º de novembro. Na terça-feira, 2, o município celebra o Dia de Finados, feriado nacional. Dessa forma, nesses dois dias, segunda e terça (1º e 2), os postos de vacinação contra a covid-19 não funcionarão. As atividades serão retomadas na quarta-feira, 3 de novembro, a partir das 8 horas.