Nesta terça-feira tem vacinação para covid-19 nos postos de Aparecida

A Prefeitura de Aparecida segue com a vacinação contra a Covid-19 em todos os 10 postos fixos da campanha, nesta terça-feira e quarta-feira, 16 e 17 de novembro. Qualquer morador acima de 12 anos pode receber a primeira dose do imunizante. A aplicação da dose 1 ocorre em oito locais. Adolescentes podem agendar o serviço ou procurar diretamente o drive-thru da Cidade Administrativa. Adultos não precisam agendar em nenhum dos postos. A segunda dose e a dose de reforço estão disponíveis em nove locais. O drive-thru da Cidade Administrativa funciona das 8 às 18 horas e é exclusivo para aplicação da primeira dose por livre demanda. Quem preferir, pode realizar a marcação em outros sete postos, pelo aplicativo “Saúde Aparecida”. O acesso à ferramenta pode ser feito pelo site da Prefeitura: aparecida.go.gov.br. Pela plataforma o morador pode escolher os seguintes locais para receber a Dose 1 da vacina: Central de Imunização ou Unidades Básicas de Saúde (UBS´s) dos setores Andrade Reis, Anhambi, Bairro Cardoso, Jardim Olímpico, Jardim Florença e Veiga Jardim. A Central funciona das 8 às 18 horas e as UBS’s das 8 às 16 horas. A primeira dose é aplicada mediante a apresentação de documento de identidade ou certidão de nascimento, CPF ou Cartão SUS e comprovante de endereço. Os adolescentes precisam estar acompanhados de um responsável maior de idade. Segunda dose A segunda dose de todos os laboratórios (Pfizer, AstraZeneca e Coronavac) segue disponível em nove postos. Os interessados podem procurar os drive-thrus do Aparecida Shopping e do Centro de Especialidades ou a Central de Imunização, das 8 às 18 horas. Nas UBS´s dos setores Andrade Reis, Anhambi, Bairro Cardoso, Jardim Olímpico, Jardim Florença e Veiga Jardim, a dose 2 é aplicada das 8 às 16 horas. Para receber a segunda dose em Aparecida não é necessário agendar, basta apresentar documento de identidade e CPF ou Cartão SUS e o Cartão de Vacinação. Moradores vacinados com a primeira dose da Pfizer e AstraZeneca até o dia 25 de agosto já podem receber o reforço, independentemente da data prevista no cartão de vacinação para aplicação da segunda dose. Já a aplicação da segunda dose da Coronavac continua normalmente. A administração do reforço desse imunizante se mantém seguindo a data prevista no Cartão. Terceira dose Além disso, Aparecida continua com a aplicação da dose de reforço da vacina (“terceira dose”) em idosos acima de 60 anos, profissionais de saúde e imunossuprimidos. O serviço também está disponível em nove postos, sem necessidade de agendamento: drive-thru do Aparecida Shopping e do Centro de Especialidades, Central de Imunização e UBS’s Andrade Reis, Anhambi, Bairro Cardoso, Jardim Olímpico, Jardim Florença e Veiga Jardim. Os três primeiros funcionam das 8 às 18 horas e as UBS’s das 8 às 16 horas. Para os idosos e profissionais de saúde receberem a terceira dose do imunizante é necessário respeitar o intervalo de seis meses após a última dose do esquema vacinal (segunda dose ou dose única), independentemente da vacina aplicada. Para os imunossuprimidos o intervalo é de 28 dias. A aplicação da terceira dose ocorre mediante apresentação de documento pessoal, CPF e cartão de Vacinação. Os imunossuprimidos precisam apresentar ainda laudo médico e os profissionais de saúde precisam comprovar atuação.