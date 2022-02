Nesta terça-feira tem Prefeitura em Ação no Independência Mansões

Na sua 27º edição, força-tarefa da Prefeitura de Aparecida iniciou trabalhos na região, nesta segunda (24), escalonando serviços para beneficiar mais de 30 mil moradores Junto com a abertura do ano letivo, a gestão municipal iniciou hoje (24) os trabalhos do 27º Prefeitura em Ação. Lançado na Escola Wilsonina de Fátima, o mutirão beneficiará mais de 30 mil moradores do Independência Mansões e de outros seis bairros. Esta edição chega com novidade. Para evitar aglomerações, a Prefeitura de Aparecida atenderá diretamente a população ao longo de toda a semana, de forma escalonada, e não mais apenas na sexta e no sábado. É o que explicou o prefeito Gustavo Mendanha. “Estamos escalonando os serviços para ter um grande número de pessoas dentro do Prefeitura em Ação, e, claro, respeitando todos os protocolos contra a Covid. Vamos manter os serviços ativos, e o nosso aparato estará à disposição da comunidade.” A partir desta terça (25), ocorrerá, por exemplo, o cadastramento dos moradores para regularização fundiária de lotes doados pela Prefeitura, através do programa ‘Aparecida Legal’. Os atendimentos serão feitos no Ginásio de Esportes da Escola Wilsonina de Fátima, situada na Rua 55, Setor Independência Mansões. Criado pela Secretaria Municipal de Habitação, o programa busca acelerar a entrega de escrituras para famílias moradoras do município. E uma dessas famílias é a de Ivone Campos, que espera há 25 anos para formalizar a posse da casa onde vive com a filha, no Independência Mansões. “É muito bom ter a escritura da nossa casa”, resumiu. Entre os outros atendimentos diretos oferecidos nesta semana estão a vacinação para crianças de 5 a 11 anos; consulta com oftalmologista; orientações jurídicas; cadastro e atualização do CadÚnico (que dá acesso a benefícios do Governo Federal); assessoria para microempreendedores individuais e distribuição de mudas de plantas do cerrado. Máquina trabalha em manutenção de praça no Independência Mansões – Foto: Enio Medeiros Bairros atendidos nesta edição O Prefeitura em Ação no Independência Mansões presta serviços também nos bairros Nova Cidade, Jardim Florença, Jardim Riviera, Parque Hayala e Setor Comendador Walmor. Estes setores estão recebendo roçagem de lotes baldios e canteiros de grandes avenidas, limpeza urbana, tapa-buracos, troca de lâmpadas, sinalização de trânsito e recapeamento, entre outras ações, como o combate ao mosquito Aedes Aegypti. Cerca de 500 servidores estão envolvidos na força-tarefa. “Toda a região terá revisão na iluminação. Vamos revitalizar praças, fazer sinalização para evitar acidentes de trânsito então, é todo um trabalho que foi preparado para a região”, finalizou o coordenador do programa Prefeitura em Ação, Júlio Lemos. Participaram da abertura dos trabalhos de mais uma edição do Prefeitura em Ação o deputado federal Alcides Ribeiro; os secretários Willian Panda (Habitação), Marlúcio Pereira (Desenvolvimento Econômico) e Max Menezes (Desenvolvimento Urbano); os vereadores Marcelo da Saúde e Marcos Miranda, que acompanhavam o presidente da Câmara, André Fortaleza. Confira a programação: 24 a 29 de janeiro Serviços de roçagem de lotes baldios, revisão da iluminação pública, sinalização de trânsito, tapa-buraco, revitalização de praças e recolhimento de pneus Terça, 25 Atendimentos do Aparecida Legal (regularização fundiária) Local: Quadra de esportes do EMEI Professora Wilsonina Horário: 8h às 17h Quarta, 26 Atendimentos do Aparecida Legal (regularização fundiária) Local: Quadra de esportes do EMEI Professora Wilsonina Horário: 8h às 17h Orientações do Casa do Empreendedor Local: Visitas nos comércios locais Horário: 8h às 12h Quinta, 27 Atendimentos do Aparecida Legal (regularização fundiária) Local: Quadra de esportes do EMEI Professora Wilsonina Horário: 8h às 17h Vacinação para crianças de 5 a 11 anos Local: EMEI Professora Wilsonina Horário: 8h30 às 11h e 13h30 às 17h Orientações da Secretaria de Defesa do Consumidor Local: Visitas aos comércios locais Horário: 8h às 12h Sexta, 28 Atendimentos do Aparecida Legal (regularização fundiária) Local: Quadra de esportes do EMEI Professora Wilsonina Horário: 8h às 13h Consultas com oftalmologista Local: EMEI Professora Wilsonina Horário: 8h às 13h Cadastro e atualização do CadÚnico Local: EMEI Professora Wilsonina Horário: 8h às 13h Distribuição de mudas Local: EMEI Professora Wilsonina Horário: 8h às 13h Orientações jurídicas Local: EMEI Professora Wilsonina Horário: 8h às 13h Casa do Empreendedor Itinerante Local: Praça do CRAS Nova Cidade Horário: 8h às 13h Sábado, 29 Atendimentos do Aparecida Legal (regularização fundiária) Local: Quadra de esportes do EMEI Professora Wilsonina Horário: 8h às 13h Cadastro e atualização do CadÚnico Local: EMEI Professora Wilsonina Horário: 8h às 13h Distribuição de mudas Local: EMEI Professora Wilsonina Horário: 8h às 13h Orientações jurídicas Local: EMEI Professora Wilsonina Horário: 8h às 13h Casa do Empreendedor Itinerante Local: Praça do CRAS Nova Cidade Horário: 8h às 13h