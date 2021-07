Nesta quinta-feira vacinação será apenas por agendamento

Aparecida de Goiânia aplicou até quarta-feira, 14 de julho, 265.734 doses de vacina contra a Covid-19, pela faixa etária em pessoas acima de 37 anos e também nos grupos prioritários preconizados pelo Plano Nacional de Imunização (PNI). Deste total de doses aplicadas, 190.289 foram de 1ª dose e 75.445 como segunda ou dose única, atingindo então 45% da população adulta (422.666) vacinada com pelo menos uma dose. Já com imunidade completa a porcentagem é de 17,84%.



A partir desta quinta-feira, 15, a cidade segue aplicando a primeira dose da vacina contra a covid-19 na população apenas por agendamento pelo aplicativo Saúde Aparecida. Novas vagas serão liberadas a partir das 17h desta quarta. Por conta do baixo estoque de doses para 1ª aplicação (1.090), os dois drives de vacinação, Cidade Administrativa Maguito Vilela e Centro de Especialidades, estão com atividades suspensas até a chegada de nova remessa de doses enviadas pelo Ministério da Saúde e distribuídas pela Secretaria Estadual de Saúde.



O último carregamento de doses para 1ª dose chegou ao município no dia 8 de julho. “Nossa estrutura está montada e aguardamos um novo envio de doses para continuarmos atendendo tanto a população por faixa etária quanto as pessoas pertencentes aos grupos de grávidas, puérperas, profissionais de saúde, profissionais de educação e pessoas com comorbidades que por algum motivo ainda não recebeu a primeira dose da vacina”, comentou a coordenadora de Imunização da SMS, Renata Cordeiro.



Para receber a primeira dose nas Unidades Básicas de Saúde dos setores Andrade Reis, Bairro Cardoso, Jardim Olímpico, Jardim Florença e Veiga Jardim, a vacinação ocorrerá mediante agendamento pelo aplicativo “Saúde Aparecida”. A vacinação nas unidades ocorre das 8h às 17h. O link para acesso à ferramenta está disponível no site da Prefeitura pelo link – https://webapp.aparecida.everyday.net.br/ . As vagas para agendamento são liberadas diariamente a partir das 17h. Balanço geral Ao todo, segundo informações da SMS, a cidade recebeu 196.746 doses para primeira aplicação, 73.400 para segunda e 15.870 doses como dose única, um total de 286.016 doses recebidas. Atualmente o estoque do município é de 1.090 doses para primeira aplicação, 5.945 para dose reforço e 10 doses como dose única para serem aplicadas em Aparecida. Segunda dose A aplicação da 2ª dose segue normalmente na cidade. Quem já estiver com o prazo adequado para receber o reforço, na data prevista no cartão, deve procurar o drive-thru do Aparecida Shopping, de segunda a sexta, das 8h às 18h, e aos sábados, das 8h às 17h.



Além disso, o serviço está disponível nas UBS´s dos setores Andrade Reis, Bairro Cardoso, Jardim Olímpico, Jardim Florença e Veiga Jardim, de segunda a sábado, das 8h às 17h, sem necessidade de agendamento.



Para receber a segunda dose da vacina basta apresentar documento de identidade, CPF e cartão de vacinação. Se a dose 2 for da Coronavac, a aplicação ocorre exclusivamente na Central Municipal de Imunização

Aparecida de Goiânia aplicou até quarta-feira, 14 de julho, 265.734 doses de vacina contra a Covid-19, pela faixa etária em pessoas acima de 37 anos e também nos grupos prioritários preconizados pelo Plano Nacional de Imunização (PNI). Deste total de doses aplicadas, 190.289 foram de 1ª dose e 75.445 como segunda ou dose única, atingindo então 45% da população adulta (422.666) vacinada com pelo menos uma dose. Já com imunidade completa a porcentagem é de 17,84%.



A partir desta quinta-feira, 15, a cidade segue aplicando a primeira dose da vacina contra a covid-19 na população apenas por agendamento pelo aplicativo Saúde Aparecida. Novas vagas serão liberadas a partir das 17h desta quarta. Por conta do baixo estoque de doses para 1ª aplicação (1.090), os dois drives de vacinação, Cidade Administrativa Maguito Vilela e Centro de Especialidades, estão com atividades suspensas até a chegada de nova remessa de doses enviadas pelo Ministério da Saúde e distribuídas pela Secretaria Estadual de Saúde.



O último carregamento de doses para 1ª dose chegou ao município no dia 8 de julho. “Nossa estrutura está montada e aguardamos um novo envio de doses para continuarmos atendendo tanto a população por faixa etária quanto as pessoas pertencentes aos grupos de grávidas, puérperas, profissionais de saúde, profissionais de educação e pessoas com comorbidades que por algum motivo ainda não recebeu a primeira dose da vacina”, comentou a coordenadora de Imunização da SMS, Renata Cordeiro.



Para receber a primeira dose nas Unidades Básicas de Saúde dos setores Andrade Reis, Bairro Cardoso, Jardim Olímpico, Jardim Florença e Veiga Jardim, a vacinação ocorrerá mediante agendamento pelo aplicativo “Saúde Aparecida”. A vacinação nas unidades ocorre das 8h às 17h. O link para acesso à ferramenta está disponível no site da Prefeitura pelo link – https://webapp.aparecida.everyday.net.br/ . As vagas para agendamento são liberadas diariamente a partir das 17h. Balanço geral Ao todo, segundo informações da SMS, a cidade recebeu 196.746 doses para primeira aplicação, 73.400 para segunda e 15.870 doses como dose única, um total de 286.016 doses recebidas. Atualmente o estoque do município é de 1.090 doses para primeira aplicação, 5.945 para dose reforço e 10 doses como dose única para serem aplicadas em Aparecida. Segunda dose A aplicação da 2ª dose segue normalmente na cidade. Quem já estiver com o prazo adequado para receber o reforço, na data prevista no cartão, deve procurar o drive-thru do Aparecida Shopping, de segunda a sexta, das 8h às 18h, e aos sábados, das 8h às 17h.



Além disso, o serviço está disponível nas UBS´s dos setores Andrade Reis, Bairro Cardoso, Jardim Olímpico, Jardim Florença e Veiga Jardim, de segunda a sábado, das 8h às 17h, sem necessidade de agendamento.



Para receber a segunda dose da vacina basta apresentar documento de identidade, CPF e cartão de vacinação. Se a dose 2 for da Coronavac, a aplicação ocorre exclusivamente na Central Municipal de Imunização