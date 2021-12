Natal: Aparecida acende hoje as luzes natalinas

Espaço no centro da cidade será iluminado com o túnel da Avenida Independência, com as luzes da árvore de Natal oficial de Aparecida e com outros arranjos luminosos A Prefeitura de Aparecida acenderá oficialmente, nesta segunda-feira (06), às 18h, a iluminação especial de Natal do Parque da Família, localizado na Avenida Independência, no Residencial Village Garavelo, em frente ao Aparecida Shopping. Serão acionadas 684.392 micro lâmpadas do já famoso túnel de luz da Avenida Independência (que tem 300 metros de extensão), da árvore de Natal oficial de Aparecida e dos arranjos luminosos que enfeitarão o entorno do parque. O acendimento das luzes no Parque da Família marcará a inauguração, ainda, da iluminação de Natal na Avenida de Furnas, que liga a Avenida Independência ao Terminal Araguaia. Belos arranjos luminosos passarão a adornar essa importante via pública do município, onde já estão acesos, na rotatória do Terminal Araguaia, três grandes pinheiros luminosos temáticos do Natal. “O Natal representa vida, renovo, é a celebração do nascimento de Jesus. Nesta época, as famílias se unem ainda mais, muitas ações solidárias são feitas para ajudar o próximo. E, claro, a Prefeitura de Aparecida sempre faz parte de tudo isso, seja com a iluminação temática, as apresentações culturais e as ações sociais que realizamos para promover um Natal com dignidade à toda nossa população”, afirma o prefeito Gustavo Mendanha. Árvore de Natal oficial de Aparecida é um pontos decorados que mais atraem a presença do público – Foto: Rodrigo Estrela (imagem de arquivo) Segundo cronograma da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, também receberão a iluminação natalina, nas próximas semanas, a Praça da Matriz e outras grandes avenidas situadas em diferentes regiões de Aparecida. E, também na programação de Natal, a Caravana Coca-Cola passará no próximo dia 16 por avenidas de grande circulação de Aparecida. O público poderá conferir de perto, respeitando o devido distanciamento social, o desfile dos tradicionais caminhões vermelhos iluminados em Led e Black Light e equipados com telas gigantes, onde são projetadas imagens super-realistas. A empresa promete várias surpresas na caravana.