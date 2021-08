Mutirão de vacinação imuniza 5 mil em Aparecida

Mutirão Contra a Covid em Aparecida é realizado em 31 postos de vacinação neste fim de semana Neste primeiro dia do Mutirão, além das vagas agendadas para 18 UBS’s e a Central de Imunização, os drives da Cidade Administrativa e do Centro de Especialidades atendem normalmente das 8h às 17h, sem necessidade de marcação. Já amanhã, as atividades serão até o meio-dia em 10 UBS’s por agendamento A Secretaria de Saúde de Aparecida de Goiânia (SMS) realizou, sábado e domingo, 14 e 15 de agosto, o Mutirão da Vacinação Contra a Covid para aplicação da primeira dose das vacinas. A estratégia amplia a imunização contra o novo coronavírus no município, que atualmente contempla a população com mais de 24 anos de idade, e é destinada, principalmente, às pessoas que não podem se vacinar durante a semana ou que não que não têm veículos para ir até os drive-thrus. Ao todo, foram liberadas 5 mil vagas por agendamento no aplicativo Saúde Aparecida ou no site da Prefeitura. 18 UBS’s no sábado As 18 UBS’s do Mutirão sábado, 14, foram nos bairros Madre Germana, Mansões Paraíso, Pontal Sul II, Cruzeiro do Sul, Colina Azul, Bandeirantes, Jardim Riviera, Parque Trindade, Retiro do Bosque, Cândido de Queiroz, Anhembi, Boa Esperança, Santo André, Veiga Jardim, Jardim Olímpico, Jardim Florença, Cardoso e Andrade Reis. Fluxo intenso e organizado Gustavo Assunção enaltece a responsabilidade social demonstrada pela população de Aparecida: “A comunidade tem atendido ao chamamento, as UBS’s estão com fluxo intenso hoje e a vacinação transcorre de maneira organizada. Isso é muito positivo, quanto mais pessoas forem imunizadas, mais poderemos evitar agravamentos e mortes e deter, ao máximo possível, a disseminação do vírus”. Além do sentimento de dever cumprido com a coletividade, Nádia Caroline, 28 anos de idade, ressalta a felicidade e o alívio por ter recebido hoje a primeira dose contra a covid-19 na UBS Papillon Park: “Estou com muita esperança que dias melhores virão, se Deus quiser. Digo a todos que devem se vacinar, é importante demais. Eu agendei pelo aplicativo, foi fácil e tranquilo”. Segunda dose sábado A aplicação da segunda dose (D2) sábado foi realizada nos 7 pontos de rotina, sendo eles o drive-thru no estacionamento do Aparecida Shopping e as UBS´s Bairro Cardoso, Jardim Olímpico, Andrade Reis, Veiga Jardim e Jardim Florença. Primeira dose domingo Já amanhã, domingo, 15 de agosto, o Mutirão de Vacinação Contra a Covid-19 será feito em 10 UBS’s, via agendamento, das 8h às 12h, para aplicação da primeira dose. Neste dia não terá aplicação da segunda dose. As UBS’s envolvidas são as dos bairros Madre Germana, Mansões Paraíso, Pontal Sul II, Cruzeiro do Sul, Colina Azul, Bandeirantes, Parque Trindade, Retiro do Bosque, Cândido de Queiroz e Santo André.

