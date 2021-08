Mutirão de vacinação emociona aparecidenses

A Super Quarta de Vacinação levou milhares aos postos de vacinação nas UBS's e no drive-thru. Na UBS Candido de Queiroz, Sergio Murilo Ferreira da Cruz, que recebeu a primeira dose da vacina, conta que o sentimento é de alívio. “Estou sentindo um alivio em vacinar, porque muitas pessoas não tiveram a mesma oportunidade”. O jovem de 23 anos, ainda alerta sobre a importância da vacina. “Vacinem, gente! Porque é importante! Quase perdi um tio, que ficou 52 dias na UTI, mas graças a Deus ele teve uma segunda chance”, pontuou. Samuel Sousa Lima, de 21 anos, comemora a vacina e relembra a perda de amigos. “Estava muito esperançoso e ansioso para tomar a vacina. Depois de tudo que passei, perdi amigos. Então é um sentimento de esperança para que a gente possa continuar lutando contra esse vírus”, conta o morador. Nesta quarta, as salas de vacinação da cidade funcionam exclusivamente para a Campanha contra a Covid-19. Atualmente, Aparecida está imunizando a população acima de 18 anos. Foto: Enio Medeiros No drive-thru da Cidade Administrativa Maguito Vilela, com os olhos brilhando, Vitor de Oliveira, de 20 anos não consegue mensurar a emoção em ser vacinado e espera por dias melhores. “A emoção é surreal! A gente esperou por tanto tempo pra esse momento acontecer, principalmente nós que somos jovens. A gente não consegue conter a emoção. Mas, agora as coisas estão melhorando e a gente tem esperança de que tudo vai melhorar ainda mais”, disse o morador do Setor Serra Dourada. O morador do Setor Garavelo Park, Mariano Felix Pereira de Sousa, de 25 anos, conta como vai ser após ser vacinado. “Agora é continuar se cuidando do mesmo jeito até porque (a pandemia) ainda não passou. Mesmo com a vacina, ainda tem que tomar muito cuidado”, finaliza. “Em mais uma Super Quarta os moradores de Aparecida podem escolher a unidade de saúde mais próxima de sua casa para, no dia e horário marcado, receber o imunizante de forma rápida, segura e sem aglomeração. Com essa ação ampliamos as unidades para atender mais pessoas”, sublinhou a coordenadora de Imunização da SMS, Renata Cordeiro. Segunda dose A aplicação da 2ª dose ocorre durante toda a semana, sem necessidade de agendamento. Os postos são: Central de Imunização, as UBS’s dos bairros Cardoso, Andrade Reis, Jardim Olímpico, Jardim Florença e Veiga Jardim e no drive-thru do Aparecida Shopping. O atendimento nas unidades é das 8h às 16h e, no drive, das 8 às 18h. Confira as 20 UBS’s da Super Quarta:

UBS Madre Germana

UBS Mansões Paraíso

UBS Pontal Sul II

UBS Cruzeiro do Sul

UBS Bairro Hilda

UBS Colina Azul

UBS Bandeirantes

UBS Jardim Riviera

UBS Parque Trindade

UBS Retiro do Bosque

UBS Cândido de Queiroz

UBS Anhembi

UBS Boa Esperança

UBS Santo André

UBS Andrade Reis

UBS Bairro Cardoso

UBS Jardim Olímpico

UBS Jardim Florença

UBS Veiga Jardim

Centro de Saúde Papillon Park Nesta quarta, funcionam ainda os seguintes postos: Central Municipal de Imunização

Drive-thru da Cidade Administrativa (exclusivamente 1ª dose)

Drive-thru do Centro de Especialidades (exclusivamente 1ª dose)

Drive-thru do Aparecida Shopping (exclusivamente 2ª dose)