MS distribui 2,6 milhões de doses da CoronaVac para vacinação infantil

Dezenove estados devem receber nos próximos dias mais de 2,6 milhões de doses da CoronaVac para a vacinação infantil. Com a nova remessa, o ministério já distribuiu mais de 7,5 milhões de imunizantes pediátricos em todo o Brasil. São Paulo deve receber 22% do total de imunizantes. Minas Gerais, Ceará e Bahia seguem o estado paulista com as maiores quantidades. O Distrito Federal e os estados de Mato Grosso, Maranhão, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Tocantins e Espírito Santo não receberão doses desta remessa. Confira abaixo a relação de entrega das vacinas Estado Número de doses Mato Grosso do Sul 52.760 Distrito Federal 0 Goiás 26.600 Mato Grosso 0 Alagoas 33.920 Bahia 207.280 Ceará 241.680 Maranhão 0 Paraíba 91.280 Pernambuco 157.640 Piauí 49.800 Rio Grande do Norte 0 Sergipe 60.560 Acre 27.760 Amazonas 83.280 Amapá 6.120 Pará 86.120 Roraima 0 Rondônia 0 Tocantins 0 Espírito Santo 0 Minas Gerais 282.480 Rio de Janeiro 201.880 São Paulo 592.560 Paraná 159.880 Rio Grande do Sul 100.960 Santa Catarina 160.160 TOTAL 2.622.720 O estado do Ceará deve receber cerca de 241 mil doses. Moradora de Fortaleza, a autônoma Damina Alves é mãe da Maria Letícia. Com 9 anos, a menina recebeu o imunizante no final de janeiro. A responsável afirma que o sentimento é de alívio. "As crianças são o nosso futuro e não podem ficar desprotegidas e fora do processo.” A moradora de São Paulo, Izabella Soares, é mãe de duas crianças, de 8 e 5 anos. Ela ressalta que a vacina é uma garantia de uma maior segurança. " É a única arma que temos para diminuir o contágio e acelerar a retomada de uma rotina normal", afirma. O ministro da saúde, Marcelo Queiroga, ressaltou que o Brasil tem uma das maiores políticas de vacinação contra a Covid-19 do mundo."Essa vacina poderá ser aplicada nos filhos dos pais que assim desejarem nas nossas salas de vacinação atendendo aos critérios estabelecidos pela Anvisa.” O médico infectologista Hemerson Luz explica que a imunização infantil é importante para diminuir ao máximo a circulação do vírus. " Temos que levar em conta que o vírus vai achar brechas para continuar se disseminando, justamente nas pessoas não vacinadas, por isso as crianças devem ser vacinadas", ressalta. O médico também lembra que todos os imunizantes aplicados no Brasil tiveram a eficácia e segurança comprovada. Responsáveis presentes A vacinação de crianças entre 5 e 11 anos começou no dia 14 de janeiro de 2022. A CoronaVac é aplicada em crianças a partir dos 6 anos de idade, enquanto o imunizante da Pfizer pode ser aplicado em dos 5 anos. Para que a imunização seja feita, os pais ou responsáveis devem estar presentes. Não é necessário a assinatura de nenhum termo por escrito, basta a apresentação de um documento com foto e o CPF. Em caso de alguma imunodeficiência, é necessário a comprovação por meio de algum laudo. A indicação é que essas crianças recebam a vacina Pfizer. Hemerson Luz destaca que entre as diferenças da dose pediátrica e a dose adulta do imunizante da Pfizer estão a concentração e o frasco. Já na CoronaVac, a vacina aplicada em crianças é a mesma. O Ministério também informou que trabalha para que a distribuição seja rápida e que vai seguir todos os protocolos de segurança para garantir a qualidade dos imunizantes. Veja mais:

