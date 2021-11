Morre Iris, que quando deputado foi autor do projeto de emancipação de Aparecida

Ex-governador de Goiás e ex-prefeito de Goiânia, Iris Rezende morreu no início da madrugada desta terça-feira (9), em São Paulo, após mais de três meses internado. Aos 87 anos, ele tentava se recuperar de um acidente vascular cerebral (AVC) que sofreu em agosto, na capital. O prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, lamentou a morte de Iris Rezende, lembrando que foi de Iris o projeto de emancipação política de Aparecida de Goiânia. "Graças a Iris Rezende a emancipação política de Aparecida de Goiânia foi assegurada. Foi dele a Lei Estadual de nº 4.927, de 14 de novembro de 1963, sancionada pela Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, que elevou o então distrito à categoria de município. Na época da criação da lei, Iris era deputado estadual e foi ele o autor do Projeto de Lei que estabelecia a emancipação da cidade", conta Mendanha. O prefeito Gustavo Mendanha prestou homenagem ao próprio Iris a pouco mais de um ano. No dia 05 de outubro de 2020, Gustavo recebeu Iris na Cidade Administrativa onde destacou o trabalho do líder emedebista em favor de Aparecida de Goiânia. Para homenagear Iris pelo apoio dado na emancipação de Aparecida, o prefeito Gustavo Mendanha o presenteou com uma camisa 10 da Associação Atlética Aparecidense; uma bandeira de Aparecida, que representa a municipalidade; um quadro pintado por artista local e uma réplica da Igreja Nossa Senhora Aparecida, que completará 100 anos em 2022. Na ocasião, Iris relembrou o momento da emancipação: “Peguei a assinatura do deputado Olinto (Meirelles), que era da União Democrática Nacional (UDN), para não atrapalhar a aprovação do município, e criamos Aparecida. Eu tenho por Aparecida um profundo afeto, e a consciência de que um dia eu participei da criação desse município, que tem proporcionado qualidade de vida a milhares e milhares de pessoas”, afirmou o prefeito de Goiânia, Iris Rezende. Nota de pesar do prefeito Gustavo Mendanha: Nas redes sociais, Gustavo Mendanha prestou nova homenagem ao líder político Iris Rezende Machado é Goiás. Goiás é eternamente Iris! Hoje parte o maior líder político da história republicana de Goiás e um dos maiores deste país! O homem dos mutirões! Um homem à frente do seu tempo que viveu a política e fez dela instrumento de transformação social, desde os tempos do movimento estudantil, como vereador por Goiânia, deputado estadual, prefeito da nossa Capital por quatro oportunidades em momentos marcantes da história da nossa bela vizinha, governador, senador e ministro da Agricultura e da Justiça. Iris fez muito por Goiânia, por Goiás, pelo país e também por Aparecida. Ele e o então deputado estadual Olinto Meirelles tiveram atuação decisiva na elaboração e aprovação da lei de emancipação política de Aparecida em 14 de novembro de 1963. Em 2007, Iris à frente da Prefeitura de Goiânia juntamente com o meu

querido pai Léo Mendanha, conceberam a ideia que marcou definitivamente a história de Aparecida ao incentivar Maguito Vilela para transferir o domicílio eleitoral para a nossa querida cidade. Hoje existe uma Aparecida antes e depois de Maguito, graças ao nosso eterno prefeito e a ideia visionária. Aparecida reconhece eternamente a contribuição de Iris, Maguito e Léo que promoveu a autoestima de mais de 600 mil goianos e a verdadeira emancipação política. Os mutirões iniciados por Iris e propagados pelo país foram o enredo do novo jeito de fazer política. Um modelo de gestão séria com respeito e zelo a coisa pública, que eu sigo e pratico. Foram 87 anos de vida dedicados aos goianos de todos os quatro cantos do Estado. Iris deixa a vida pública, amigos, familiares para descansar nos braços do Pai. E é ao Pai que eu recorro neste momento difícil que a gente vive para pedir força e proteção a todos os familiares e amigos. Descanse em paz, Iris. Seu legado vai nortear essa e as futuras gerações, assim como o seu exemplo de vida já influenciou as gerações até aqui. Com informações do G1