Morre de covid-19, Olavo de Carvalho, bolsonarista e um dos líderes do movimento anti-vacina

O compositor Moacir Franco sintetiza numa de suas obras, cantadas por Rita Lee, a vida do astrólogo, que foi um dos principais apoiadores do presidente Jair Bolsonaro: "Tudo vira bosta" Oito dias após pegar covid-19, o professor, jornalista e escritor Olavo de Carvalho morreu na noite dessa segunda-feira (24), aos 74 anos, nos Estados Unidos, onde vivia. A informação foi dada pela família nas redes sociais do escritor. “Com grande pesar, a família do professor Olavo de Carvalho comunica sua morte na noite de , na região de Richmond, na Virgínia, onde se encontrava hospitalizado”. Natural de Campinas, São Paulo, ele deixa a esposa, Roxane Andrade de Souza, oito filhos e 18 netos. A causa da morte não foi divulgada. Recentemente, Olavo esteve internado em hospital no Brasil com problemas cardíacos. No Twitter, o presidente Jair Bolsonaro lamentou a morte do escritor. “Nos deixa um dos maiores pensadores da história do país, o filósofo e professor Olavo Luiz Pimentel de Carvalho. Olavo foi gigante na luta pela liberdade e farol para milhões de brasileiros. Seu exemplo e seus ensinamentos nos marcarão para sempre”, afirmou. No seu currículo, Olavo Luiz Pimentel de Carvalho apresenta-se como "filósofo, escritor, jornalista e conferencista". Mas nunca concluiu a faculdade de Filosofia. Olavo de Carvalho era um dos líderes anti-vacina., congorme relata Heloisa de Carvalho, filha primogênita do guru bolsonarista, que escreveu no Twitter: "No dia q o Olavo postou que não tinha uma morte por covid, perdi uma querida amiga, que era viúva e deixou três crianças com menos de 10 anos órfãs". Heloísa completou: Olavo morreu de covid. Não tem como eu sentir grande tristeza pela morte dele, mas também não estou feliz. Sendo sincera comigo e meus sentimentos. “Que Deus perdoe ele de todas as maldades q cometeu. Comemorar a morte de qualquer pessoa é assinar o atestado de total falta de humanidade, Deus tá vendo e eu também”, finalizou.