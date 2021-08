Mayara qualifica servidores do Restaurante Popular

Mantida pela Secretaria Municipal de Assistência Social unidade oferece mil refeições diárias ao custo simbólico de R$ 2 Todos os servidores do Restaurante Popular de Aparecida de Goiânia, que é mantido pela Secretaria Municipal de Assistência Social, receberam capacitação técnica e, agora, contam com formação profissional em ‘Boas Práticas na Fabricação e Manipulação de Alimentos’. O curso foi ministrado pela instrutora e chefe de cozinha Amanda Magalhães. Durante o treinamento, foram destacadas as legislações vigentes, inclusive, com atualizações acerca da manipulação de alimentos durante a pandemia de Covid-19. A capacitação foi custeada pela Prefeitura de Aparecida. Primeira-dama e secretaria de Assistência Social, Mayara Mendanha, entrou os certificados aos servidores do Restaurante Popular (Foto: Jhonney Macena) “Essa capacitação é uma conquista da gestão, é uma conquista dos servidores, que enriquecem seus currículos com mais conhecimento, é uma conquista de todos. Quem mais ganha é a população beneficiada com os serviços oferecidos pelo Restaurante Cidadão”, destacou a secretaria de Assistência Social e primeira-dama de Aparecida, Mayara Mendanha, durante a entrega dos certificados aos servidores nesta quarta-feira,18. Além de parabenizar os servidores que participaram do curso, Mayara Mendanha também pontuou que esse processo de aperfeiçoamento será constante na Assistência Social. “Vamos continuar implantando novos cursos com objetivo de capacitar nossos servidores e entregar serviços de excelência à população”, disse. Restaurante Popular Localizado no Jardim Tropical, o Restaurante Popular oferece alimentação balanceada de segunda a sexta-feira das 11h às 14h ao custo de R$ 2. Neste período pandêmico, o salão do espaço segue fechado e as refeições são servidas em marmitex. Em média, são mil refeições ofertadas diariamente. O cardápio do Restaurante Popular é desenvolvido com controle de qualidade. A unidade conta ainda com uma nutricionista que administra e faz o balanço de todas as refeições. É oferecido ainda junto ao almoço, frutas ou doces como sobremesa, além de um talher. “Ofertamos refeição completa, balanceada, de qualidade e com insumos e ingredientes de primeira qualidade pelo valor simbólico de 2 reais”, explica o coordenador do restaurante, Fabrício Viéssica. Recém-reformado ao custo de R$ 321, o restaurante faz parte do Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional que busca garantir amparo alimentar, nutricional e o direito humano à alimentação adequada. A unidade foi inaugura em outubro de 2013.